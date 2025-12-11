Cơm Nasi Lemak

Nasi Lemak là món ăn quốc dân của Malaysia. Đây là một món ăn đơn giản nhưng đầy hương vị, bao gồm cơm nấu với nước cốt dừa, lá pandan, thêm ớt, dưa chuột, trứng luộc, và một ít đậu phộng rang và cá cơm khô.

Món Nasi Lemak không đắt đỏ nhưng giúp du khách no bụng, đủ dinh dưỡng. Ảnh: Freepik

Cơm xanh

Nói tới cơm, du khách Việt tới Malaysia cũng không thể bỏ qua Nasi Kerabu - món cơm có màu xanh lạ mắt. Màu xanh của cơm là kết quả của nước cốt từ hoa đậu biếc, tạo nên một bữa ăn không chỉ ngon mắt mà còn rất bổ dưỡng.

Cơm thường được ăn kèm cùng trứng muối, cá hồi chiên giòn, gà rán và nước sốt. Ảnh: Chilliwork/

The Meatmen Channel

Bún Laksa

CNN Travel từng xếp hạng Laksa là một trong 10 món ăn ngon nhất thế giới.

Thành phần chính của bún Laksa thường bao gồm các nguyên liệu cơ bản như: bún sợi to (loại giống như bún bò Huế ở Việt Nam), đậu phụ, chả cá, trứng, thịt gà, tôm, sò huyết, giá đỗ... cùng với phần nước dùng xâm xấp.

Ở mỗi vùng, nguyên liệu và hương vị Laksa lại có sự khác biệt nhất định. Ảnh: Prestigeonline

Ví dụ như Curry Laksa có nước dùng béo ngậy từ cốt dừa kết hợp với bột cà ri; Assam Laksa lại có vị chua cay, sử dụng nước dùng nấu từ cá và me chua, thanh mát, phổ biến ở Penang. Trong khi đó Sarawak Laksa kết hợp nước cốt dừa và nước dùng từ cá, không sử dụng cà ri, phổ biến ở Sarawak.

Món ăn này không chỉ nổi tiếng ở Malaysia mà còn khá phổ biến ở Thái Lan, Singapore, Indonesia.

Roti Canai

Cà ri gà ăn kèm bánh Roti Canai là món ăn có thể tìm thấy ở hầu hết mọi quán xá tại Malaysia.

Roti Canai được làm từ bột mì, nhân phô mai, trứng hoặc hành. Tuy là món ăn giá rẻ, được bày bán ở đường phố song nhiều người ưa thích vì độ béo, giòn, ngon. Bánh cũng có nhiều vị để du khách lựa chọn như vị ngọt, phô mai, hay sầu riêng…

Món ăn bình dân nhưng hấp dẫn ở Malaysia. Ảnh: Freepik/Chilliwork

Xiên nướng

Xiên nướng Satay là món ăn đường phố phổ biến ở Malaysia. Thịt được tẩm ướp với đủ gia vị và hương liệu, mang đến vị thơm hấp dẫn. Sau khi nướng trên than hoa, từng miếng thịt tỏa hương hấp dẫn, ngoài giòn, trong mềm ẩm.

Satay thường được làm từ thịt bò, thịt gà… ăn kèm với tương đậu phộng, cơm nắm, dưa chuột, hành tím… và được bán dọc đường phố hoặc các khu chợ đêm.

Xiên nướng Malaysia có hương vị độc đáo. Ảnh: delicious

(Tổng hợp)