Cụ thể, trung vệ Ubaidullah vừa hội quân với U22 Malaysia sau khi cùng CLB chủ quản Terengganu thi đấu với Kuching City tại Malaysia Super League. Cầu thủ sinh năm 2003 sở hữu thể hình tốt, khả năng tranh chấp mạnh mẽ và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, có vai trò rất quan trọng trong hệ thống phòng ngự của U22 Malaysia.

Ngoài ra, thủ môn Haziq Mukhriz thuộc biên chế UM Damansara cũng đã có mặt ở U22 Malaysia. Trước đó, U22 Malaysia chỉ mang sang Thái Lan 18 cầu thủ cho đến trận gặp U22 Lào, khiến HLV trưởng Nafuzi Zain lo lắng trước khi quyết đấu với U22 Việt Nam để tranh tấm vé đi tiếp.

U22 Malaysia không có đủ 23 cầu thủ. Ảnh: FAM

“Chúng tôi không có được đội hình đầy đủ 23 cầu thủ. Một số CLB không nhả người vì giải Super League vẫn đang diễn ra. Đội trưởng của chúng tôi hội quân đúng ngày thi đấu và Malaysia chỉ có 18 cầu thủ cho trận gặp Lào. Nhưng ngay cả khi thiếu những cầu thủ chủ chốt, tôi vẫn tin tưởng vào những cầu thủ tôi đang có”, HLV Nafuzi Zain nói.

Được biết, Malaysia dù có thêm 2 viện binh nhưng sẽ khó có lực lượng mạnh nhất trong trận gặp U22 Việt Nam. Hiện tại, tiền vệ Aliff Izwan Yuslan vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương. Ngoài ra, cầu thủ chạy cánh Haqimi Azim Rosli nhận tin dữ khi người nhà đang gặp vấn đề về sức khỏe.

Các cầu thủ U22 Malaysia mặc áo không số. Ảnh: FAM

Ở buổi tập gần nhất, HLV Nafuzi Zain chủ yếu cho các cầu thủ U22 Malaysia tập các bài về phòng ngự, với ý đồ rất rõ ràng: giành 1 điểm trong trận gặp U22 Việt Nam. Đặc biệt, các cầu thủ U22 Việt Nam đều mặc áo không số, nhằm giấu bài trước trận đấu mang tính quyết định tới tấm vé vào bán kết SEA Games 33.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam vs U22 Malaysia diễn ra vào ngày 11/12.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn