Chính xác

Cua cốm còn gọi là cua hai da, đang trong quá trình thay vỏ để lớn lên. Khi đó, nó thường lấp kín miệng hang nên rất khó gặp.

Loài này không bán nhiều trên thị trường vì số lượng ít, giá trị dinh dưỡng cao nên thường được gọi vui là đặc sản “nhà giàu có tiền cũng khó mua”.

Trong quá trình phát triển của con cua, giai đoạn cốm (khoảng vài ngày trước khi thay vỏ) là lúc cua chắc thịt, đầy gạch và nhiều dinh dưỡng nhất.

Cua cốm có thể chế biến thành nhiều món như: cháy tỏi, rang muối, sốt tiêu đen, sốt trứng muối, nấu lẩu, hấp bia hoặc hấp nước dừa.

Ảnh: Cua cốm Cao Dũng