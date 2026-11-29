Chính xác

Bánh khoái cá kình là một trong những đặc sản dân dã nức tiếng của xứ Huế. Thay vì sử dụng tôm, thịt lợn làm nhân như nhiều loại bánh khoái thông thường, người dân địa phương sử dụng cá kình nguyên con.

Bánh được làm từ bột gạo, đổ trên chảo nóng. Thành phẩm có lớp vỏ vàng giòn, kết hợp với vị ngọt, béo bùi của thịt cá, tạo nên hương vị độc đáo. Hình ảnh con cá nằm ngay trên mặt bánh khiến nhiều du khách lần đầu thưởng thức không khỏi bất ngờ.

Món ăn có giá khoảng 20.000-30.000 đồng/suất, tùy kích cỡ cá và theo mùa. Khi cá kình khan hiếm, người bán có thể thay bằng cá dìa - cũng là sản vật của Đầm Chuồn - hoặc tôm, mực tươi.