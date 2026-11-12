Chính xác

Phần vỏ bánh làm từ bột gạo tẻ thay vì dùng bột nếp. Nhân bánh làm từ mỡ hành và thịt băm, mộc nhĩ.

Để làm bánh hòn chuẩn vị, người địa phương thường chọn gạo tẻ ngon như gạo Khang Dân hoặc gạo Tám Xoan. Hai loại gạo này có độ dẻo vừa phải, khi làm bánh không bị quá khô hay quá nát.

Gạo tẻ đem vo kỹ, đãi sạn, ngâm nước khoảng 3-4 giờ rồi vớt ra, rửa thêm lần nước nữa cho sạch hẳn rồi để ráo. Sau đó, người ta nghiền gạo thành bột mịn, sờ mát tay, nếu không có máy thì có thể giã thủ công bằng cối đá rồi rây lấy phần bột.

Bột thu được phải làm bánh ngay. Bột được đun trong nồi gang, phải khuấy đều tay đến khi bột sánh lại thì đổ ra mâm, rưới thêm chút nước nóng rồi nhào mạnh đến khi tay không dính bột là được.

Nhân bánh hòn được chế biến đơn giản bằng cách xào sơ hỗn hợp thịt băm, hành lá, mộc nhĩ rồi nêm nếm gia vị vừa ăn. Cũng có nơi, người ta sử dụng nhân sống, ướp gia vị và trộn đều rồi nhồi nhân chứ không cần xào sơ qua để làm chín.

Thịt làm nhân nên chọn phần thịt vai, vừa mềm, vừa có cả nạc cả mỡ, khi chế biến sẽ có độ béo ngậy, mềm mọng, ăn không bị khô.

Ảnh: Diệp Kim Tiến