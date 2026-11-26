1. Sản vật nào ở miền Bắc trơn tuồn tuột, có cặp râu dài, om hay nướng riềng mẻ đều ngon?
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Cá mòi
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- Cá tầm0%
- Cá ngạnh0%Chính xác
Cá ngạnh thuộc dòng cá da trơn, cùng họ với cá trê nhưng kích thước nhỏ hơn, có thân và đầu dẹt với cặp râu dài cùng 3 ngạnh sắc nhọn ở trên.
Chúng thường sống theo đàn ở tầng đáy hạ lưu các con sông lớn.
Ở miền Bắc, cá ngạnh xuất hiện chủ yếu ở khu vực sông Hồng, sông Đà. Tuy nhiên, cá ngạnh sông Đà được đánh giá là có chất lượng ngon hơn cả.
Thịt cá dai chắc, vị ngọt thơm, có thể chế biến thành nhiều món ăn.
2. Cá ngạnh sông Đà thường có vào mùa nào?
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Mùa hè
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- Mùa đông0%
- Có quanh năm0%Chính xác
Cá ngạnh ở sông Đà thường được đánh bắt chủ yếu vào mùa hè. Đây được xem là thời điểm cá ngạnh đạt chất lượng thơm ngon nhất, giá thành khoảng 230.000 đồng/kg.
Theo người dân địa phương, cá ngạnh được ưa chuộng sử dụng làm thực phẩm vì loại cá này có phần thịt săn chắc, màu vàng nhạt, lại ít xương dăm.
Ảnh: Nga Đỗ
3. Người địa phương thường tẩm ướp cá ngạnh với gia vị gì để món ăn ngon hơn?
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Riềng, sả
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- Nghệ, mẻ0%
- Rượu, muối0%Chính xác
Cá ngạnh có thể chế biến thành nhiều món như: nướng, om chuối đậu, kho nghệ, om mẻ, nhúng lẩu, nấu canh chua…
Trong đó, phổ biến nhất là hai món cá ngạnh om mẻ và nướng.
Theo tiết lộ của người bản địa, điều thú vị là cá ngạnh kết hợp với các gia vị như nghệ và mẻ, vừa khử tanh mùi cá, vừa tạo hương vị lạ miệng lại giúp món ăn có hình thức hấp dẫn hơn.
Khi sơ chế cá ngạnh, người ta cần chú ý cắt râu, bỏ phần miệng, bóc mang và cạo thật sạch nhớt trên da của chúng để khử tanh.
Tùy từng nơi và từng nhà, bà con có thể mua cá ngạnh về rồi làm sạch, rửa bằng nước giấm pha loãng hoặc bóp muối để loại bỏ nhớt, khử mùi, giúp món ăn có hương vị thơm ngon nhất.
4. Ở sông Đà còn có sản vật “trời ban” nào được ví là “ngọc trong nước”?
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Cá chỉ vàng
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- Cá ngần0%
- Cá bò vàng0%Chính xác
Theo người dân địa phương, cá ngần sông Đà xuất hiện ngoài tự nhiên và không nuôi được. Mỗi năm chúng chỉ xuất hiện một lần nên khách thường phải canh đúng thời điểm để đặt mua.
Cá không có xương, nhỏ chỉ bằng nửa đầu đũa. Thân cá mềm, không vảy và trắng như cọng bún tươi, có vị ngọt của cá sông tự nhiên, hoàn toàn không có mùi tanh.
Cũng bởi vẻ ngoài độc đáo mà cá ngần được ví von là “ngọc trong nước”.
5. Cá ngần thường có vào thời điểm nào?
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Từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau
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- Từ tháng 4 đến tháng 70%
- Từ tháng 8 đến tháng 110%Chính xác
Vì ngắn mùa (thường chỉ rộ từ tháng 4 đến tháng 7, nhưng tầm tháng 5-6 là dồi dào nhất), cá ngần luôn nằm trong danh sách các món đặc sản "hiếm có khó tìm" với người sành ăn.
Điều thú vị là cá ngần lúc tươi sống mềm như bún nhưng khi nấu lên, phần thịt săn lại, dai ngon. Vì thế, chúng được tận dụng làm thức ăn rất phổ biến.
Cá ngần có thể chế biến thành nhiều món nhưng ngon và phổ biến nhất là làm chả hoặc nấu canh chua.
Vì thức ăn của cá ngần là vi tảo, phù du trôi nổi và chúng chỉ sống được trong tự nhiên, nơi có vùng nước sạch nên khá lành, việc sơ chế cũng đơn giản. Cá sau khi mua về chỉ cần rửa sạch, để ráo rồi chế biến tùy ý.
Song, cần lưu ý loại cá này thân mềm nên sơ chế xong nên nấu ngay để đảm bảo giữ được hương vị tươi ngon, hấp dẫn.
Ảnh: Song Anh DC
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