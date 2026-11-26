Chính xác

Cá ngạnh thuộc dòng cá da trơn, cùng họ với cá trê nhưng kích thước nhỏ hơn, có thân và đầu dẹt với cặp râu dài cùng 3 ngạnh sắc nhọn ở trên.

Chúng thường sống theo đàn ở tầng đáy hạ lưu các con sông lớn.

Ở miền Bắc, cá ngạnh xuất hiện chủ yếu ở khu vực sông Hồng, sông Đà. Tuy nhiên, cá ngạnh sông Đà được đánh giá là có chất lượng ngon hơn cả.

Thịt cá dai chắc, vị ngọt thơm, có thể chế biến thành nhiều món ăn.