Chính xác

Cáy mật là loại cáy đặc trưng, sống trong các gốc cây sú vẹt ở vùng đệm Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ.

Đây là vùng đất ngập nước cửa sông ven biển, nằm trên địa bàn các xã thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình (khu vực huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cũ), gồm Giao Minh, Giao Hòa và Giao Phúc.

Nhờ môi trường sinh thái trong lành, nguồn thức ăn phong phú từ thiên nhiên mà cáy mật ở đây có chất lượng được đánh giá cao hơn các loài cáy, cua bản địa khác.

Chúng có phần thân dày thịt, đậm gạch, nổi bật với độ béo ngậy và vị ngọt tự nhiên.

Cáy mật ở VQG Xuân Thủy cũng là một loài đặc hữu được người dân địa phương xem như đặc sản “trời ban” vì chỉ có thể khai thác tự nhiên.