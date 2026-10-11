Chính xác

Bò lui là một loài giáp xác ở vùng biển thuộc đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang (Kiên Giang cũ), được khai thác quanh một số khu vực như Bãi Trường, Bãi Dài…

Chúng có kích cỡ nhỏ bằng nửa đầu ngón tay út, vỏ mỏng, vẻ ngoài giống dế nhưng khi chế biến thành món ăn lại có màu sắc và hương vị tựa như tôm.

Sở dĩ người địa phương đặt cho con bò lui tên gọi thú vị như vậy là bởi chúng có đặc điểm di chuyển lạ lùng - không tiến mà chỉ lùi.

Muốn bắt chúng, bà con thường dùng dụng cụ có lỗ nhỏ như vợt, rổ, rá… cào trên cát, rồi để cát trôi đi, chỉ giữ lại bò lui bên trong.

Vài năm trở lại đây, bò lui được xem như đặc sản độc đáo riêng có ở Phú Quốc, hút khách tìm mua và thưởng thức.