1. Món gì được ví đặc sản xa xỉ của miền Tây, phải đốn cả cây cao hàng mét để thu vài kg?
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Đọt choại
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- Củ năng0%
- Củ hũ dừa0%
- Bắp chuối0%Chính xác
Củ hũ dừa (hay còn gọi củ hủ dừa, đọt dừa) vừa thu hoạch có màu trắng nõn, non, giòn và ngọt mát, được người miền Tây chế biến thành nhiều món dân dã như canh chua, kho tương, xào tép,…
Củ hũ dừa được mệnh danh là món ăn "xa xỉ" ở Bến Tre và nhiều tỉnh miền Tây Nam Bộ bởi trước đây, muốn thu được vài cân củ hũ dừa trắng nõn nà, người dân phải đốn hạ cả một cây dừa mấy năm tuổi, cao hàng mét.
Ảnh: Phương Lúa
2. Thông thường, củ hũ được thu hoạch từ cây dừa đã trồng bao lâu?
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6 tháng trở lên
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- 5 năm trở lên0%Chính xác
Thông thường, những người thợ tìm củ hũ trong cây dừa trồng từ 2 năm trở lên, "đã lão hóa", không đạt năng suất về quả hoặc những cây bị gãy đổ do gió bão.
Người hái trèo lên ngọn đốn lá và trái dừa trước khi hạ cây xuống. Những phần còn lại của cây dừa đều được mang bán để dùng lợp nhà, làm đồ mỹ nghệ..., gần như không bỏ phí phần nào.
Hiện nay, nhiều bà con nông dân ở miền Tây bắt đầu triển khai mô hình trồng dừa để thu hoạch đặc sản củ hũ. Các vườn dừa này canh tác chỉ trong 2 năm, nguồn tiêu thụ ổn định và thu nhập khá tốt.
Ảnh: Nguyễn Nguyên Gia Bảo
3. Củ hũ dừa có thể được dùng làm món bánh đặc trưng nào ở miền Tây?
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Bánh xèo thịt vịt xiêm cổ hũ dừa
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- Bánh xèo thịt gà cổ hũ dừa0%
- Bánh khọt0%
- Bánh cống0%Chính xác
Bánh xèo thịt vịt xiêm cổ hũ dừa là món ăn thường có trong dịp tết Đoan ngọ (mùng 5/5 âm lịch) của người dân một số tỉnh miền Tây.
Bột bánh xèo pha cùng nước cốt dừa béo ngậy, nghệ, khi chiên lớp vỏ vàng ươm, mỏng và giòn tan. Củ hũ dừa tách lớp nhỏ và xắt nhỏ thành sợi, xào sơ cùng thịt vịt băm nhuyễn (đã bỏ xương), tôm tươi và một chút gia vị.
Bánh xèo thịt vịt xiêm cổ hũ dừa được ăn kèm nhiều loại rau sống như: cải xanh, đinh lăng, lá cóc, lá điều, lá xoài, đọt bằng lăng… chấm nước mắm chua cay ngọt.
4. Củ hũ dừa nằm ở bộ phận nào của cây dừa?
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Gốc cây dừa
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- Phần trên ngọn thân cây dừa0%
- Bên trong quả dừa0%
- Lá dừa0%Chính xác
Củ hũ dừa là phần trên ngọn của thân cây dừa, nằm sâu trong thân, bao gồm chồi non chưa nhú ra bên ngoài và cuống lá.
Ảnh: Nguyễn Nguyên Gia Bảo
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