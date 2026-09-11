Chính xác

Thông thường, những người thợ tìm củ hũ trong cây dừa trồng từ 2 năm trở lên, "đã lão hóa", không đạt năng suất về quả hoặc những cây bị gãy đổ do gió bão.

Người hái trèo lên ngọn đốn lá và trái dừa trước khi hạ cây xuống. Những phần còn lại của cây dừa đều được mang bán để dùng lợp nhà, làm đồ mỹ nghệ..., gần như không bỏ phí phần nào.

Hiện nay, nhiều bà con nông dân ở miền Tây bắt đầu triển khai mô hình trồng dừa để thu hoạch đặc sản củ hũ. Các vườn dừa này canh tác chỉ trong 2 năm, nguồn tiêu thụ ổn định và thu nhập khá tốt.

Ảnh: Nguyễn Nguyên Gia Bảo