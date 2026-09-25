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Cá “nằm võng” là món ăn độc đáo ở làng Diệc, xã Ngự Thiên, tỉnh Hưng Yên (xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ) và thường xuất hiện trong tiệc khao lão (tục lên lão) tại địa phương, được tổ chức vào mùng 3 Tết.

Theo truyền thống của làng Diệc, những người đàn ông sống tại địa phương khi bước qua tuổi 53 và sang tuổi 54 sẽ làm tiệc mừng lên lão. Vào dịp này, người dân sẽ làm mâm cỗ nhiều tầng gồm các món đặc trưng như thịt gà, nem thính, canh mọc, chè đỗ, xôi…

Trong đó, tầng 1 bày đĩa thịt gà xếp hình tròn, 1 đĩa nem thính, 1 đĩa xôi, 2 bát mọc, 4 bát chè đỗ. Ở tầng 2 có giò nạc, giò hoa...

Còn món cá “nằm võng” được đặt ở vị trí trang trọng nhất trên mâm cỗ.

Ảnh: Trọng Tùng