1. Cà sáy là đặc sản nổi tiếng ở đâu?
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Quảng Ninh
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Cà sáy Tiên Yên là đặc sản độc đáo ở tỉnh Quảng Ninh, từng được công nhận top 100 món ăn đặc sản Việt Nam 2021-2022 do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) và Tổ chức Top Việt Nam (VietTop) công bố.
Mặc dù có tên gọi lạ nhưng thực chất, cà sáy (có nơi gọi cả sáy) là giống vịt lai ngan được nuôi phổ biến ở xã Tiên Yên (huyện Tiên Yên cũ).
Nhờ chất lượng thịt thơm ngon, đem lại giá trị kinh tế mà giống vịt này dần được nhân rộng, nuôi tập trung ở các địa phương thuộc miền đông Quảng Ninh như Ba Chẽ, Đầm Hà, Bình Liêu…
Ảnh: Challenge Me
2. Vịt Cổ Lũng là đặc sản ở tỉnh nào?
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Phú Thọ
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Vịt Cổ Lũng là giống vịt đặc sản ở xã Cổ Lũng, tỉnh Thanh Hoá (huyện Bá Thước cũ), được bà con đồng bào vùng cao chăn nuôi nhỏ lẻ ở sông suối, đồng lúa gần nhà, chủ yếu ăn ngô, thóc.
Chúng có đặc điểm mình bầu, chân ngắn, cổ rụt và to, màu lông giống chim sẻ, đặc biệt quanh cổ có viền khoang trắng.
Nhờ các điều kiện tự nhiên thuận lợi như: môi trường sinh sống nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, khí hậu quanh năm mát mẻ và xung quanh là các con suối nước trong xanh, sạch sẽ với nguồn thức ăn tự nhiên phong phú như ốc suối, cá nhỏ, tôm tép... mà vịt Cổ Lũng được đánh giá là có hương vị đặc trưng không thể lẫn với bất kỳ loài vịt nào.
3. Đâu là giống vịt quý ở Nghệ An?
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Vịt cỏ
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Vịt bầu là giống vịt bản địa ở vùng đất Quỳ Châu với chất lượng thịt và mùi vị được đánh giá là vượt trội so với các giống vịt khác.
Loài vịt này có ưu điểm khỏe mạnh, nhanh nhẹn, khả năng bơi lội rất giỏi và có thể tự kiếm ăn trên ao, hồ.
Dù nguồn thức ăn chủ yếu là các loại rau bèo, côn trùng, ốc, động thực vật thủy sinh… có sẵn trong tự nhiên và không cần phải cho ăn thêm nhưng vịt bầu Quỳ Châu vẫn sinh trưởng phát triển tốt, nhanh lớn.
Thịt của chúng ít mỡ, da mỏng, thịt có vị ngọt thơm rất ngon.
4. Món ăn nào từ thịt vịt ở Đà Nẵng từng được Michelin vinh danh?
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Vịt nướng
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Nằm trên đường Phan Tứ (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), quán vịt của gia đình bà Trần Thị Thuận trở thành địa điểm ăn uống hút khách vài năm nay nhờ thực đơn gồm các món hấp dẫn.
Quán từng nhận được giải Bid Gourmand 2024 của Michelin bởi "có chất lượng món ăn tốt với giá cả phải chăng".
Theo các thẩm định viên của Michelin, cháo vịt và gỏi vịt là hai món nổi bật của quán.
Trong đó, cháo vịt được ninh nhỏ lửa trong nước dùng đậm đà, sánh mịn cùng gạo, hạt ý dĩ và đậu xanh, khi ăn mang lại cảm giác dễ chịu và ấm áp. Còn gỏi vịt thanh mát, có vị chua ngọt lạ miệng, thơm ngon.
5. Món vịt Michelin ở Đà Nẵng sử dụng giống vịt cỏ của địa phương nào?
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Đảo Cẩm Nam (Đà Nẵng)
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Nguyên liệu chế biến các món vịt của quán như gỏi, cháo… đều được tuyển chọn kỹ từ giống vịt cỏ ở đảo Cẩm Nam, thuộc địa phận phường Hội An, TP Đà Nẵng (phường Cẩm Nam, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ).
Loại vịt này được người địa phương thả tự nhiên trên các bãi bồi ven sông Thu Bồn, kích thước vừa phải, thịt chắc, có vị ngọt thanh và không hôi.
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