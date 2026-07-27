Chính xác

Cà sáy Tiên Yên là đặc sản độc đáo ở tỉnh Quảng Ninh, từng được công nhận top 100 món ăn đặc sản Việt Nam 2021-2022 do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) và Tổ chức Top Việt Nam (VietTop) công bố.

Mặc dù có tên gọi lạ nhưng thực chất, cà sáy (có nơi gọi cả sáy) là giống vịt lai ngan được nuôi phổ biến ở xã Tiên Yên (huyện Tiên Yên cũ).

Nhờ chất lượng thịt thơm ngon, đem lại giá trị kinh tế mà giống vịt này dần được nhân rộng, nuôi tập trung ở các địa phương thuộc miền đông Quảng Ninh như Ba Chẽ, Đầm Hà, Bình Liêu…

Ảnh: Challenge Me