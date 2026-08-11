Xã Xuân Quang (tỉnh Lào Cai) là một xã vùng núi phía Bắc với đặc trưng địa hình là những khu vực núi đá. Nơi đây có điều kiện thời tiết khắc nghiệt khi mùa đông thường lạnh và kéo dài. Nhờ vào việc nương theo đặc thù khu vực, người dân đã tìm tòi, nuôi trồng những giống cây, con... thích hợp, mang lại hiệu quả kinh tế bền vững.

Trong đó, phải kể đến mật ong núi đá - một sản phẩm tiêu biểu mang đậm dấu ấn của vùng cao Lào Cai, đạt chứng nhận OCOP 3 sao trong chương trình mỗi xã một sản phẩm. Năm 2018, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Lào Cai hỗ trợ 10 hộ dân ở xã Xuân Quang liên kết với nhau để lập ra "Tổ hợp tác nuôi ong núi đá".

"Nhờ có chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), được cơ quan khuyến nông định hướng và hỗ trợ nhiều mặt, nông dân chúng tôi mạnh dạn đầu tư, tập trung nuôi ong, khai thác thế mạnh hoa bản địa trên núi đá cho ra loại mật ong chất lượng và sạch, được thị trường ưa chuộng", anh Cao Xuân Chiến (người nuôi ong) cho biết.

Việc để đàn ong tạo mật tự nhiên sẽ khiến sản lượng mật không cao và đều do ảnh hưởng thời tiết, khí hậu. Tuy nhiên theo anh Chiến, việc đàn ong cho ra loại mật tự nhiên 100% sẽ đảm bảo về chất lượng và uy tín cho sản phẩm đầu ra. Do vậy việc nuôi ong theo hình thức thuận tự nhiên được bà con ở xã vùng cao này áp dụng xuyên suốt qua nhiều năm.

Trên những núi đá cheo leo, rất nhiều thùng ong được đặt san sát nhau. Loài ong sống dựa vào vách đá này sẽ cho ra sản phẩm mật đặc quánh, không bị đóng đường, chứa hàm lượng dinh dưỡng và dược tính rất cao từ các loài hoa dược liệu mọc tự nhiên trên núi đá.

Tùy vào mỗi mùa hoa, loài ong đá sẽ cho ra sản lượng mật và chất lượng mật khác nhau. Nhiều loại hoa theo mùa có chất lượng tốt được bán với giá thành cao: hoa bạc hà, cỏ kim, nhãn... Hiện, mật ong núi đá này được bán với giá 250.000 - 370.000 đồng/lít tùy vụ hoa.

Với định hướng phát triển sản phẩm nông nghiệp bản địa, mật ong núi đá không chỉ là kết tinh của điều kiện tự nhiên đặc thù mà còn là thành quả của kinh nghiệm nuôi ong truyền thống của người dân địa phương. "Một năm, gia đình tôi thu về hàng trăm triệu từ đàn ong. Đây chính là kế sinh nhai lâu bền, giúp tôi và nhiều hộ dân trong vùng thoát nghèo, vươn lên làm giàu bền vững. Đã gần 8 năm nay, đây vẫn là nguồn kinh tế chủ lực của cả gia đình tôi", anh Chiến nói.

Ngoài việc bán hàng truyền thống, anh Chiến cùng các thành viên của HTX nuôi ong núi đá cũng bắt tay vào việc làm hình ảnh, thương hiệu và đăng tải sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử để mở rộng đầu ra cho sản phẩm của mình.