Chả tôm Sầm Sơn là đặc sản nức tiếng Thanh Hóa, từng được công nhận top 100 món ăn đặc sản Việt Nam 2021-2022 do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) và Tổ chức Top Việt Nam (VietTop) công bố.

Không chỉ phổ biến ở khu vực Sầm Sơn, món ăn này còn được lan tỏa rộng rãi tới nhiều địa phương khác trong và ngoài tỉnh.

Ở Thanh Hóa, món chả tôm được chế biến từ 3 nguyên liệu là bánh phở, thịt ba chỉ và tôm tươi.

Song, thay vì sơ chế tươi sống như một số món chả truyền thống, chả tôm lại được chế biến từ thịt và tôm đã chín sơ, nhờ đó tạo được hương vị đặc trưng riêng, khó hòa lẫn.

Chả tôm là thức quà xế chiều được yêu thích ở Thanh Hóa. Ảnh: Mai Nhung

Chị Thu Phương – chủ một quán chả tôm ở Thanh Hóa cho biết, để món ăn đạt chất lượng, khâu chuẩn bị nguyên liệu đòi hỏi phải kỹ càng.

Tôm phải chọn loại tôm biển thật tươi, được đánh bắt từ vùng biển Sầm Sơn, kích thước đồng đều, không quá to. Tôm mua về đem rửa sạch, bỏ đầu và đuôi, rồi bóc vỏ, bỏ phần chỉ đen ở sống lưng.

Tôm nõn bóc xong đem xào qua với hành khô, hạt tiêu và gia vị, thêm thịt gấc chín (hoặc tinh dầu gấc, tinh dầu điều) để tạo màu, cho món ăn thêm hấp dẫn.

Thịt ba chỉ cũng sơ chế sạch, thái nhỏ, sau đó chiên hoặc rang sơ.

Chị Phương cho biết, tùy từng vùng và từng gia đình, cách chế biến món ăn có thể khác nhau. Có nơi xào thịt ba chỉ trước rồi mới cho tôm vào, cũng có nơi không xào tôm mà để tươi, giã chung với thịt rang hoặc rán sơ để giữ trọn vị ngọt thơm tự nhiên.

Để chả tôm không bị khô hay giảm độ ngon, người ta chỉ xào sơ phần nhân, tránh làm chín kỹ. Ảnh: Thu Hằng

Theo nữ chủ quán, phần nhân sau khi để nguội được đem xay bằng máy hoặc giã tay theo cách thủ công để tạo thành hỗn hợp có độ dẻo mịn.

Hiện nay, một số cơ sở làm chả tôm ở Thanh Hóa thường dùng máy xay cho tiết kiệm công sức và thời gian, đảm bảo năng suất mà vẫn giữ được hương vị truyền thống.

Ngoài phần nhân, vỏ chả tôm cũng được lựa chọn cẩn thận, cắt từ bánh phở cuốn thành từng miếng hình chữ nhật.

Bánh phở phải đảm bảo tươi, dày và dai hơn phở thường để khi cuốn chả không bị rách.

Chả tôm ngon nhất là nướng trực tiếp trên than hoa và nướng tới đâu ăn tới đó. Nếu để lâu, chả tôm nguội, phần vỏ hơi cứng, ăn kém vị hơn. Ảnh: Nguyễn Hồng Thu Trang

Khi cuốn, người ta trải dọc bánh phở lên mặt phẳng, cho một thìa nhân lên rồi cuốn chặt tay.

Công đoạn này nghe tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi sự khéo léo bởi phải thực hiện đều tay, cuốn thật thẳng để vỏ không lệch và không rách, tránh làm nhân bị rơi ra ngoài khi nướng.

Chả tôm được kẹp vào những chiếc nẹp tre tươi rồi nướng trên than hoa. Mỗi kẹp khoảng 5-7 chiếc để đảm bảo chả chín đều. Phải chú ý lật nẹp liên tục, xoay đủ các mặt cho miếng chả chín đều và không bị cháy.

Khi lớp vỏ bắt đầu cháy sém nhẹ, để lộ phần nhân màu đỏ cam hấp dẫn và tỏa hương thơm nức mũi, là lúc chả đã chín, sẵn sàng để thưởng thức.

Chả tôm ăn kèm rau sống, bún, chấm nước mắm chua ngọt hoặc tương ớt đều ngon. Ảnh: Lien Xukakeu

Ở Thanh Hóa, món chả tôm được phục vụ kèm nước chấm chua ngọt với sung muối, dưa góp đu đủ, cà rốt, xoài xanh và các loại rau như xà lách, tía tô, kinh giới, rau mùi.

Một phần ăn gồm 10 kẹp chả tôm, giá 12.000 – 15.000 đồng một kẹp.

Chả tôm được bán quanh năm ở Thanh Hóa, nhưng ngon nhất là khi thưởng thức vào mùa đông.

Trong tiết trời se lạnh, cắn một miếng chả nóng giòn, thơm lừng, cuộn cùng chút rau sống hoặc bún rồi chấm nước mắm chua ngọt, hương vị hòa quyện đủ khiến thực khách ăn một lần nhớ mãi.

Chả tôm chín có màu vàng ruộm, các cạnh bị sém màu nâu. Chả ngon hơn khi ăn nóng. Ảnh: Cooky TV

Chị Thanh Thảo (Hà Nội) từng có dịp thưởng thức chả tôm ở Thanh Hóa vài lần, nhận xét món ăn có hương vị thơm ngon đặc trưng. Phần vỏ mềm nhưng vẫn có độ giòn rụm, nhân tôm thịt nhuyễn mịn, dậy mùi thơm.

“Nhân được xay nhuyễn nhưng khi ăn vẫn cảm nhận được rõ hương vị của tôm và không còn mùi tanh, kết hợp vị béo ngậy của thịt ba chỉ càng thêm hấp dẫn”, chị Thảo nói.

Chả tôm trở thành món ngon được thực khách Hà Nội săn đón, đặt mua từ Thanh Hóa về ăn. Ảnh: Thu Hằng

Vì ấn tượng trước độ ngon của món đặc sản này mà thỉnh thoảng, chị còn đặt mua chả tôm từ quán quen, vận chuyển gần 180km từ Thanh Hóa ra Hà Nội để thưởng thức, chiêu đãi cả nhà.

“Chả tôm sẽ được nướng sơ rồi đóng gói, hút chân không cẩn thận. Khi giao tới nơi, món ăn vẫn giữ được độ tươi ngon. Tôi chỉ cần nướng lại bằng bếp than hoặc cho vào nồi chiên không dầu để làm nóng.

Mỗi chiếc chả tôm có kích thước khá nhỏ, chỉ cỡ 1 ngón tay nên tôi thường đặt mua cả trăm chiếc 1 lúc, đủ cho gia đình ăn 2-3 bữa”, vị khách chia sẻ thêm.