Chiều nay, tại họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước, báo chí đề nghị Bộ Công an, Hội đồng tư vấn đặc xá cho biết, các đối tượng phạm tội trong các vụ án thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi thì có được đặc xá đợt này hay không.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Việc đặc xá được thực hiện trong những sự kiện trọng đại của đất nước và trong những trường hợp đặc biệt do Chủ tịch nước quyết định.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an trả lời tại họp báo

Những ai đủ điều kiện theo quyết định của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá thì đều được xét đặc xá.

Vì vậy, các trường hợp phạm tội về tham nhũng nếu đủ các điều kiện theo quy định cũng được đặc xá bình thường như các đối tượng khác.

Về quy trình đặc xá, Thứ trưởng cho biết, sau khi có quyết định của Chủ tịch nước, các cơ sở giam giữ tổ chức quán triệt, công khai quyết định của Chủ tịch nước và thông báo cho phạm nhân biết về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện.

Trên cơ sở đó, từng phạm nhân tự rà soát, đối chiếu điều kiện để có đơn đề nghị. Các tổ đội bình xét, sau đó các trại giam, cơ sở giam giữ họp xem xét. Tiếp đó, các tổ thẩm định liên ngành sẽ tiến hành thẩm định.

Ban Chỉ đạo của Bộ Công an sẽ họp xét, gửi xin ý kiến các bộ, ngành và các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá. Cuối cùng, Hội đồng tư vấn tổ chức họp, rà soát.

Thứ trưởng khẳng định, quy trình được triển khai công khai, minh bạch, chặt chẽ theo đúng trình tự, thủ tục và hướng dẫn của Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá đã quy định.

"Việc triển khai quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá được triển khai công khai, minh bạch và khách quan, chính xác. Tất cả trường hợp được đề nghị đặc xá đều đạt được sự thống nhất cao của Hội đồng tư vấn đặc xá", Thượng tướng Lê Văn Tuyến chia sẻ.

Thứ trưởng cho biết, trong số 9.950 phạm nhân được đặc xá đợt này, có 133 phạm nhân thuộc các vụ án mà Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Theo quy trình, các trường hợp này mặc dù đủ điều kiện nhưng Hội đồng tư vấn đặc xá đã thực hiện chặt chẽ, báo cáo xin ý kiến Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trước khi trình Chủ tịch nước quyết định.

Có 644 người phạm các tội về xâm phạm trật tự, quản lý kinh tế được đặc xá đợt này. Ngoài ra, có 63 phạm nhân là người nước ngoài (56 nam, 7 nữ) thuộc nhiều quốc tịch khác nhau được đặc xá.

Năm 2025 có hai đợt đặc xá (30/4 và 2/9) để kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh. Còn năm 2026, đợt đặc xá này là để chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và bầu cử Quốc hội khóa 16, HĐND các cấp. Đây là chính sách khoan hồng của Nhà nước nhân sự kiện trọng đại.