Đoàn đại biểu dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X đến dâng hương tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức và dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, sáng 5/11, chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là một trong những hoạt động tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền bối hữu công, mở đầu chuỗi hoạt động kéo dài 3 ngày của đại hội và đại lễ.

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Đoàn do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN làm trưởng đoàn. Tham dự buổi lễ còn có Hòa thượng Thích Thiện Pháp và Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, cùng chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, đại diện các ban, viện Trung ương GHPG, Ban Trị sự GHPGVN TPHCM và Ban Trị sự GHPG các tỉnh, thành trên cả nước.

Tại Công viên tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức (giao lộ Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Đình Chiểu), chư tôn đức thành kính dâng hương tưởng niệm.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương GHPG, chủ trì xướng lễ. Chư tôn giáo phẩm cùng thực hiện nghi thức dâng hương, thành kính tưởng niệm công đức của Bồ tát Thích Quảng Đức.

Công viên tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức được xây dựng tại giao lộ Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt trước đây, nơi Hòa thượng Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân ngày 11/6/1963 để phản đối chính sách kỳ thị tôn giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm.

Công trình khởi công tháng 11/2007, khánh thành ngày 18/9/2010, nhằm tưởng niệm công đức của Hòa thượng đối với Đạo pháp và Dân tộc.

Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu đã đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X được tổ chức tại TPHCM, quy tụ gần 2.000 đại biểu, diễn ra trong thời điểm Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) kỷ niệm 45 năm thành lập (7/11/1981-7/11/2026).

Đại hội là dịp nhìn lại quá trình hình thành, phát triển của GHPG, ghi nhận những đóng góp của tăng ni, phật tử trong và ngoài nước, đồng thời xác định định hướng hoạt động trong giai đoạn mới, tiếp tục phát huy truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Với phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng đến củng cố khối đoàn kết, hòa hợp, xây dựng tổ chức vững mạnh; đề cao giới luật, đạo hạnh của tăng ni, đổi mới công tác hoằng pháp, giáo dục Phật giáo và đẩy mạnh các hoạt động phụng sự xã hội.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều chuyển biến về tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thúc đẩy chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Đây cũng là những yêu cầu được GHPG đặt ra trong việc xây dựng phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới.

Dịp này, đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN cũng được tổ chức nhằm tri ân các thế hệ tăng ni, phật tử đã đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển GHPG và các hoạt động phụng sự xã hội.

45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Từ khát vọng thống nhất đến dấu ấn quốc tế Trải qua 45 năm với 9 nhiệm kỳ hoạt động, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã không ngừng củng cố, hoàn thiện, phát triển ngày một vững mạnh, khẳng định vị thế của mình trong lòng dân tộc và trên bản đồ Phật giáo quốc tế.