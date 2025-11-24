Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) cho biết dự thảo quy định cơ quan báo chí thực hiện một hoặc một số loại hình báo chí, có một hoặc một số sản phẩm báo chí, có cơ quan báo chí trực thuộc theo quy định. Tuy nhiên, tại một điểm khác dự thảo luật lại nêu cơ quan báo và phát thanh, truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí, "thiếu cụm từ 'có cơ quan báo chí trực thuộc'".

Ông Nghĩa cho rằng nếu quy định trên áp dụng đồng loạt cho 34 tỉnh, thành thì “cơ quan báo và phát thanh, truyền hình thuộc tỉnh ủy, thành ủy” sẽ không có “cơ quan báo chí trực thuộc”, nghĩa là cũng không thể thành lập hay phát triển thành “cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện”.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa. Ảnh: Quốc hội

Đại biểu Nghĩa cũng nhấn mạnh vai trò, vị trí, nhiệm vụ của báo chí là quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, báo chí là sản phẩm truyền thông, có đặc tính riêng, đó là: phải thâm nhập được vào nhận thức, tình cảm của con người; phải làm cho người đọc yêu thích và thấy cần thiết như thức ăn, nước uống, như không khí hàng ngày, tự nguyện bỏ tiền ra mua báo... Khi đó, báo chí mới đạt được mục đích thành lập, mới tự chủ về tài chính và tồn tại lâu dài.

"Chúng ta phải tốn bao nhiêu công sức để báo chí có được những kỹ năng, năng lực này, nhờ vậy mới duy trì hoạt động lâu dài, nuôi sống và giữ được đội ngũ, bộ máy của mình trong sạch, trung thực, không vi phạm pháp luật. Báo chí vừa phải giữ gìn thương hiệu vừa phải cạnh tranh với truyền thông 'lá cải', chống truyền thông giả mạo, lừa đảo, độc hại; lại còn phải tự chủ về tài chính và nếu có lợi nhuận thì còn đóng góp cho ngân sách nhà nước. Nhiều nhà báo yêu nghề, yêu nước, thương dân đã không ngại dấn thân, chấp nhận hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ", ông Nghĩa bày tỏ tâm tư.

Trong đội ngũ báo chí địa phương hiện nay có những tờ báo đã làm được điều này. Theo ông Nghĩa, những tờ báo đó là vốn quý của nền báo chí. Ông cho rằng Luật Báo chí cần tạo điều kiện để những tờ báo đó tiếp tục phát triển, tạo hành lang pháp lý để báo chí của nhiều tỉnh, thành khác cũng phát triển theo hướng đó.

Hiện cả nước có 8 tỉnh, thành có dân số từ 4-5 triệu người; 9 tỉnh, thành có từ 3-4 triệu dân; 3 tỉnh, thành có từ 2-3 triệu dân và 8 tỉnh, thành có từ 1-2 triệu dân. Hà Nội và TPHCM - 2 đô thị lớn nhất, đông dân nhất cả nước - đang có những tờ báo mà thương hiệu và sự tín nhiệm vượt qua ranh giới của 2 địa phương.

Đại biểu TPHCM cho rằng các tỉnh, thành sau sáp nhập với dân số như trên là thị trường và cũng là nguồn lực của báo chí địa phương, nếu không được kiến tạo cho phát triển thì "phải chăng sẽ rất lãng phí?".

Từ đây, đại biểu đề nghị quy định cơ quan báo và phát thanh, truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có thể có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc. Một số tỉnh ủy, thành ủy có thể thành lập cơ quan báo chí theo mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện.

Đại biểu Phạm Văn Hòa. Ảnh: Quốc hội

Phát biểu cùng vấn đề, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) nhận định hiện nay có một số cơ quan báo chí trực thuộc địa phương như ở TPHCM, Hà Nội tự chủ hoàn toàn về tài chính và còn nộp vào ngân sách nhà nước. Những tờ báo này có hàng triệu người thích. Ông cho rằng với quy định như dự thảo thì có khả năng các cơ quan này sẽ hợp nhất lại với nhau và đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu thêm vấn đề này.

Đại biểu Hòa cũng đề nghị luật nên sửa lại theo hướng: cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình địa phương là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí, có cơ quan báo chí trực thuộc theo quy định của luật; giao cho Chính phủ quy định chi tiết để phòng ngừa các cơ quan báo chí khác thành lập tràn lan.

Đại biểu Phạm Trọng Nhân (TPHCM) thì đánh giá dự thảo luật hiện nay định nghĩa báo chí vừa khái quát nhưng cũng vừa cụ thể về cấu phần và thể loại. Tuy nhiên, thời gian qua, các nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) sinh ra đang xuất hiện ngày càng nhiều trên các báo điện tử, nền tảng số, thậm chí trong quy trình biên tập.

Ông Nhân cho rằng tác phẩm báo chí có yếu tố AI là nội dung báo chí được sản xuất toàn bộ hoặc một phần với sự hỗ trợ của hệ thống AI; cơ quan báo chí phải công bố mức độ can thiệp của AI và chịu trách nhiệm về độ chính xác, khách quan của nội dung.

Đại biểu Phạm Trọng Nhân. Ảnh: Quốc hội

Cơ quan báo chí cần xác minh độc lập đối với nội dung có yếu tố AI; chịu trách nhiệm liên đới nếu đăng tải nội dung sai sự thật gây ảnh hưởng an ninh quốc gia hoặc quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Nhà báo có trách nhiệm nhận diện, cảnh báo và không sử dụng nội dung được tạo ra bởi AI mà không được xác minh theo quy trình nội bộ.

Bên cạnh đó, ông Nhân nhận định không phải báo chí mà chính các nền tảng xuyên biên giới đang nắm quyền lực thao túng nhận thức xã hội.

Theo ông, phải yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới có đại diện pháp lý tại Việt Nam; công khai thuật toán đề xuất; gỡ bỏ tin giả trong 24 giờ; định danh tài khoản và hợp tác truy vết chiến dịch thao túng thông tin...