Quốc hội chiều nay (9/4) thảo luận tại tổ về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa (đoàn Hải Phòng) đánh giá cao kết quả triển khai nhiệm vụ những tháng đầu năm 2026, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và an sinh xã hội.

Nữ đại biểu nêu số vụ việc xâm hại tình dục trẻ em tuy có chiều hướng giảm (năm 2025 giảm 2,2%) nhưng vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Tình trạng bạo lực học sinh phổ thông đặc biệt ở ngoài nhà trường với tính chất và mức độ nghiêm trọng, gây bức xúc. Bạo hành trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở nuôi dưỡng tư nhân vẫn xảy ra. Bà Thoa dẫn chứng vụ việc ở Trung tâm công tác xã hội Hải Hà (Quảng Ninh) hoặc một số trung tâm bảo trợ tư nhân đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và thậm chí tính mạng trẻ em.

Nêu vụ việc 300 tấn thực phẩm vào trường học ở Hà Nội khiến dư luận bức xúc, ở địa phương khác cũng có vụ việc đáng tiếc xảy ra, đại biểu đề nghị Thủ tướng chỉ đạo tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong các nhà trường, kiểm soát tốt nguồn gốc thực phẩm, quy định tiêu chuẩn, điều kiện cao hơn với thực phẩm cung cấp cho các nhà trường.

"Trẻ em là đối tượng hết sức đặc biệt và nhạy cảm, nếu chúng ta không có giải pháp quản lý chặt chẽ, lâu dài thì sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, thể chất, tinh thần và cũng ảnh hưởng đến tầm vóc, thể lực thế hệ tương lai", đại biểu chia sẻ.

Đại biểu TP Hải Phòng đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống xâm hại trên không gian mạng đối với trẻ em. Hiện nay, tình trạng trẻ em bị xâm hại trên mạng dưới nhiều hình thức tinh vi, phức tạp trong đó có cả bắt cóc online, bạo lực, bắt nạt qua mạng.

"Chúng tôi đề nghị nghiên cứu giải pháp cấm hoặc hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội đối với một số nền tảng mạng phổ biến, kèm theo những điều kiện, giải pháp cụ thể liên quan khác", đại biểu đề xuất.

Bà Thoa dẫn chứng ở một số nước đã áp dụng biện pháp này. Australia đã cấm người dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội từ tháng 12/2025, Indonesia và Pháp cấm từ tháng 3/2026. Anh đang thí điểm cấm một số mạng xã hội. Một số quốc gia khác đang nghiên cứu hoặc quy định về cấm người dưới 16 tuổi tiếp cận mạng xã hội để bảo vệ trẻ trước nội dung độc hại và chứng nghiện điện thoại.

"Không có người lớn nào có đủ thời gian để theo dõi con em mình dùng mạng xã hội và không phải trẻ em nào cũng được hướng dẫn sử dụng mạng xã hội như thế nào cho đúng đắn, hiệu quả. Trong khi trẻ em nhận thức chưa đầy đủ, thường rất dễ bị lôi kéo vào xem, nghe, đọc những nội dung nhạy cảm, không phù hợp với lứa tuổi", đại biểu phân tích.

Tại tổ Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Trần Thị Nhị Hà cho rằng, trong báo cáo, tác động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến ngành y tế chưa được nêu nổi bật.

Từ tháng 7/2025, các trạm y tế xã, phường sẽ là đơn vị sự nghiệp công lập do UBND xã, phường quản lý, thay vì thuộc Trung tâm y tế huyện như trước đây. Đây là sự thay đổi rất lớn về mô hình tổ chức.

Nữ đại biểu băn khoăn về trách nhiệm điều phối các nhiệm vụ cụ thể của trạm y tế như: phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng, quản lý bệnh không lây nhiễm, sức khỏe học đường, an toàn thực phẩm, chuyển tuyến cấp cứu, đặc biệt là ứng phó các sự kiện y tế cộng đồng.

Bộ Y tế đã yêu cầu khẩn trương đưa 1.000 bác sĩ về y tế cơ sở để đảm bảo dịch vụ không bị gián đoạn. Tuy nhiên, bà cho hay cần đánh giá hiệu quả thực tế của việc này và nâng cao năng lực thực sự cho trạm y tế.

Chính phủ cần có giải pháp cụ thể báo cáo Quốc hội về phương án điều phối chuyên môn, cơ chế giám sát vận hành y tế trong mô hình hai cấp, tránh khoảng trống hoặc đứt gãy trong cung ứng dịch vụ y tế.

Về chủ trương khám sức khoẻ định kỳ toàn dân từ năm 2026, theo bà Hà, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đã nêu rõ, người dân được khám sức khoẻ định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khoẻ điện tử theo dõi theo vòng đời.

Đến năm 2030, viện phí ở mức cơ bản sẽ được miễn phí và 100% trạm y tế cấp xã được đầu tư về cơ sở vật chất. Bà Hà nhấn mạnh, đây là tư duy tiến bộ nhưng cần cách làm và tổ chức thực hiện hiệu quả cho 100 triệu dân.

Theo bà Hà, hồ sơ sức khỏe điện tử cần phải được thực hiện đồng bộ; phân loại các nhóm nguy cơ (người cao tuổi, người nghèo, bệnh mãn tính, phụ nữ mang thai, trẻ em…) để có lộ trình khả thi.

Đại biểu cho rằng, phải quy định gói khám cơ bản thống nhất toàn quốc và xác định rõ ai sẽ quản lý, nhắc tái khám, theo dõi các ca bất thường sau khi khám.