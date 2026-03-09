Chiều 9/3, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 đã tiếp xúc cử tri phường Bình Tiên, Bình Tây và Bình Phú (đơn vị bầu cử số 6).

Tại buổi làm việc, các cử tri bày tỏ quan tâm về công tác xây dựng pháp luật, vấn đề an ninh trật tự và mối lo về tội phạm trên không gian mạng.

Sau khi trình bày chương trình hành động cũng như lắng nghe ý kiến từ cử tri, ông Quang thay mặt 5 ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 6 trao đổi lại với cử tri các phường.

Nói về tội phạm trên không gian mạng, ông nhìn nhận, ngoài cuộc sống thực thì nhiều người còn có một cuộc sống khác nằm trong chiếc điện thoại thông minh của mình. Chỉ một ngày không có điện thoại là nhiều người thấy thiếu đi một phần tất yếu của cuộc sống.

Do vậy, ông đồng cảm với sự lo lắng của cử tri liên quan đến nạn lừa đảo trên không gian mạng. Song, Bí thư Thành ủy TPHCM còn bổ sung về tác động không mong muốn của không gian mạng, đặc biệt với giới trẻ.

"Thực hiện giao dịch hay xem thông tin trên các nền tảng mạng xã hội có thể dẫn tới những hệ lụy không thể kiểm soát được. Đặc biệt là khi thế hệ trẻ còn khó minh định được các thông tin tốt - xấu", ông lưu ý. Từ đó, nhân cách của những đứa trẻ lớp 4, lớp 5 có thể "được" hoặc "bị" hình thành từ nội dung thông tin trên chiếc điện thoại thông minh của các em.

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 (đơn vị bầu cử số 6) tại TPHCM. Ảnh: T.C

"Nếu không để ý tụi nhỏ trong nhà, coi chừng phải trả giá rất đắt. Tôi đã chứng kiến nhiều đứa trẻ bị ảnh hưởng từ thế giới ảo rồi dẫn đến ma tuý hoặc tội phạm. Đây là con đường rất gần", ông nói thêm.

Từ đó, ông cam kết sẽ cố gắng cùng các cơ quan liên quan hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung này. Tuy nhiên, Bí thư TPHCM cũng lưu ý, điểm chính vẫn là người dân và đặc biệt là giới trẻ cần biết ứng xử với luật một cách phù hợp.

2 tiếng là xác định được tội phạm cướp giật

Cũng tại hội nghị, một cử tri khác nêu ý kiến rằng: Quy định của luật chưa đủ sức răn đe nên vừa qua nhiều đối tượng manh động và có hành vi chống đối lực lượng thực thi công vụ, gây hậu quả đáng tiếc.

Với ý kiến trên, ông Quang đánh giá là có thể có các quy định đang siết hành vi của lực lượng chức năng vì sợ một số người trong tình huống nhất định hành xử không đúng với công dân. Tuy nhiên, về cơ bản, các đối tượng chống đối là thành phần cá biệt và chủ yếu rơi vào nhóm đối tượng phê ma tuý hoặc có yếu tố về thần kinh, quá khích.

Nhìn tổng thể, ông Trần Lưu Quang khẳng định, tình hình an ninh trật tự tại TPHCM đang tốt nhất từ trước tới nay. Du khách nước ngoài phản ánh là việc di chuyển ban đêm ở khu vực trung tâm thành phố hay chợ đêm không còn bị giật túi xách hay điện thoại nữa.

Bởi các đối tượng thực hiện hành vi cướp giật là không thể thoát được vì camera đều có ở xung quanh để ghi lại hình ảnh. Chỉ mất khoảng 2 tiếng là lực lượng chức năng có thể tìm ra đối tượng liên quan và trả lại tài sản cho người bị mất.

"Nhiều du khách quốc tế và đại diện các cơ quan ngoại giao đều nói với tôi về vấn đề này. Đây là sự nỗ lực của lực lượng chức năng và hệ thống chính trị thành phố, trong đó có cả người dân", Bí thư Thành ủy nói.

Ngoài ra, ông cũng cho biết, mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ này, TPHCM cơ bản không có tệ nạn ma tuý.

Đơn vị bầu cử số 6 của TPHCM có 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 gồm: - Ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội - Bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên - Bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó bí thư Thành Đoàn, Phó bí thư Đảng ủy Ban Công tác Đoàn và Thanh, thiếu nhi, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM - Ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM - Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM.