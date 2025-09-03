Chiều 3/9, trao đổi với PV VietNamNet, ông Dương Khắc Mai - Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng - cho biết ông đã trình báo Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo Bộ Công an cùng các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra, xử lý chủ tài khoản TikTok đã gán ghép hình ảnh của ông vào nội dung xuyên tạc, sai sự thật.

Ông Mai cho biết, hôm 1/9, ông phát hiện một tài khoản TikTok đăng hình ảnh của ông phát biểu tại nghị trường Quốc hội, rồi gán ghép hình ảnh với dòng chữ có nội dung: "Đề xuất sốc: vợ hoặc chồng đi nhậu quá 20 giờ có thể bị xử phạt nghiêm, mức phạt dự kiến lên đến 30 triệu đồng".

Trong khi đó, ông khẳng định chưa bao giờ phát biểu như thế. “Chủ tài khoản TikTok đã dùng hình ảnh của tôi và ghép vào nội dung trên là bịa đặt, vu khống, hoàn toàn sai sự thật. Điều này làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của một ĐBQH" - Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng nói.

Ngoài ra, sau khi phát tán nội dung sai sự thật lên mạng xã hội, những ngày qua, tài khoản này thu hút hơn 1 triệu lượt người xem, hàng chục nghìn lượt tương tác, hơn 8.000 bình luận và hơn 3.600 tài khoản TikTok khác chia sẻ.

Liên quan đến vấn đề này, Công an tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.