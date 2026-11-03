Ông David Benjamin, Trưởng nhóm Creative Lab, đồng sáng lập Google AI Futures Fund, chia sẻ lý do phối hợp cùng Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức cuộc thi 'AI Arena: Viet Nam 2026'.

Chiều 3/11, vòng chung kết cuộc thi “AI Arena: Viet Nam 2026” diễn ra tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Khác với các kỳ thi lập trình truyền thống kéo dài hàng giờ trong phòng kín, sân chơi này thử nghiệm mô hình "vibe coding" (lập trình thông qua tương tác với AI) trực tiếp trên sân khấu theo phong cách thi đấu thể thao điện tử.

8 đội xuất sắc nhất, được tuyển chọn từ hơn 350 đội trên toàn quốc, phải phát triển sản phẩm chạy được dưới áp lực thời gian tính bằng phút.

Tại vòng chung kết, các đội sử dụng Google Gemini và Google AI Studio để xây dựng bản thử nghiệm sản phẩm (PoC). Ở vòng đầu, mỗi nhóm có đúng 15 phút để phát triển ứng dụng thiết kế lịch trình khám phá Hà Nội theo nhu cầu cá nhân.

Vòng hai đặt ra đề bài tạo công cụ giúp người chưa từng chơi Ô ăn quan có thể hiểu luật thông qua tương tác thị giác mà không cần đọc hướng dẫn. Đến vòng đối đầu cuối cùng, hai đội mạnh nhất có 25 phút hoàn thiện game tương tác khám phá văn hóa Việt Nam.

Chung cuộc, nhóm AIVortex đến từ Swinburne Vietnam đã vượt qua đội Như Một Vì Tinh Tú (Đại học Quốc gia TPHCM) để đoạt cúp vô địch. Giải Ba thuộc về đội ACUET (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội) và giải Giải pháp Ấn tượng được trao cho đội 6h45 (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân).

Ông David Benjamin, Trưởng nhóm Creative Lab, đồng sáng lập Google AI Futures Fund chia sẻ tại vòng chung kết cuộc thi. Ảnh: BTC

Chia sẻ tại sự kiện, ông David Benjamin, Trưởng nhóm Creative Lab, đồng sáng lập Google AI Futures Fund, cho biết lựa chọn Việt Nam để ra mắt giải đấu AI Arena là “quyết định hiển nhiên”.

“Google tin tưởng sâu sắc vào tương lai của Việt Nam. Chúng tôi liên tục bị choáng ngợp bởi tài năng và tốc độ ứng dụng AI ấn tượng tại đây. Năng lượng và sự hào hứng của các bạn là không có giới hạn", đại diện Google nói.

Ông David Benjamin nhắn nhủ thí sinh nên xem cuộc thi như ngày đầu tiên để bắt tay xây dựng các công ty và giải pháp ứng dụng AI phục vụ thị trường trong nước lẫn toàn cầu.

Trong khi đó, PGS.TS Bùi Thế Duy, Giám đốc ĐHQGHN nhắc lại câu chuyện đưa kỳ thi lập trình quốc tế ICPC về nước hai thập kỷ trước. Mô hình thi đấu với các đội ba thành viên giải quyết bài toán trong năm giờ đã góp phần rèn luyện tư duy thuật toán, kỹ năng lập trình và khả năng phối hợp nhóm cho nhiều thế hệ sinh viên.

Ông nhấn mạnh phương pháp tiếp cận công nghệ ngày nay đã đổi thay căn bản. Sinh viên hiện không còn mất nhiều giờ tìm kiếm tài liệu, nghiên cứu thuật toán và viết mã mà chuyển sang năng lực khai thác và phối hợp linh hoạt các công cụ AI để nhanh chóng hình thành giải pháp.

Đồng quan điểm, PGS.TS Nguyễn Hoài Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ ra, ngoài thành thạo công cụ, sinh viên còn phải biết đặt câu hỏi có giá trị, hiểu nguyên lý công nghệ, kiểm chứng kết quả và chịu trách nhiệm về những sản phẩm do AI hỗ trợ tạo ra.

Giám đốc ĐHQGHN Bùi Thế Duy và ông David Benjamin, đại diện Google, trao giải thưởng cho đội vô địch. Ảnh: BTC

Các chuyên gia trong Hội đồng Ban Giám khảo đánh giá cao khả năng thích ứng và chất lượng giải pháp của sinh viên, đặc biệt là năng lực kết hợp tư duy kỹ thuật, thiết kế trải nghiệm người dùng và tầm nhìn phát triển sản phẩm. Qua mỗi vòng thi, mức độ phức tạp của đề bài tiếp tục tăng, đòi hỏi các đội không chỉ tạo ra sản phẩm hoạt động được mà còn phải giải thích tính khả thi, khả năng mở rộng và độ tin cậy của giải pháp.

Từ góc độ đào tạo, những kết quả này cho thấy AI Arena có thể trở thành một môi trường thực hành bổ trợ cho phương pháp giảng dạy truyền thống, nơi năng lực của người học được thể hiện thông qua việc giải quyết một bài toán cụ thể thay vì chỉ dừng ở kiến thức hoặc thao tác kỹ thuật.