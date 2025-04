Do chậm được thanh toán gốc và lãi, trái chủ đã gửi đơn tới Tòa án Nhân dân thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) với yêu cầu CTCP Xuất nhập khẩu An Giang phải thanh toán số tiền 9,79 tỷ đồng.