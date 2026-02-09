Theo báo cáo kiểm toán đối với công ty mẹ, doanh thu thuần năm 2025 đạt 2.434,6 tỷ đồng, giảm 692,9 tỷ đồng (tương ứng giảm 22%) so với năm 2024. Giá vốn hàng bán cũng giảm 648,8 tỷ đồng (giảm 22%). Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2025 đạt 12,52 tỷ đồng, giảm 63,5 tỷ đồng (giảm 84%) so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 12,29 tỷ đồng, giảm 48,5 tỷ đồng (giảm 80%) so với năm trước.

Đối với báo cáo hợp nhất, doanh thu thuần năm 2025 đạt 4.650,6 tỷ đồng, giảm 862,7 tỷ đồng (giảm 16%) so với năm 2024. Giá vốn hàng bán năm 2025 đạt 4.295,7 tỷ đồng, giảm 705,6 tỷ đồng (giảm 14%). Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2025 đạt 56,03 tỷ đồng, giảm 202,3 tỷ đồng (giảm 78%). Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 đạt 39,08 tỷ đồng, giảm 164,5 tỷ đồng (giảm 81%) so với năm 2024.

Haxaco cho biết, theo báo cáo riêng, trong năm 2025, doanh thu sụt giảm chủ yếu do diễn biến không thuận lợi của thị trường ô tô trong phần lớn thời gian của năm, cùng với áp lực cạnh tranh về giá bán trong hệ thống phân phối. Điều này đã ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận của công ty so với năm trước.

Đại gia phân phối ô tô sang báo lợi nhuận lao dốc năm 2025. Ảnh: HAX

Đối với báo cáo hợp nhất, lợi nhuận kế toán trước thuế và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do quy mô doanh thu hợp nhất suy giảm và biên lợi nhuận chịu áp lực trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thị trường ô tô năm 2025.

Theo dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, công ty đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 200 tỷ đồng. Haxaco cũng đang xin ý kiến cổ đông về phương án chuyển nhượng khu đất hơn 6.200m2 tại đường Võ Văn Kiệt (TPHCM).

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HAX đang giao dịch quanh mức 10.000–11.500 đồng/cổ phiếu trong đầu năm 2026, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước và giảm sâu so với mức 16.000–17.000 đồng/cổ phiếu.

Haxaco là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối và dịch vụ ô tô cao cấp tại Việt Nam. Công ty là một trong những đại lý ủy quyền lớn của Mercedes-Benz Việt Nam, chuyên kinh doanh xe mới, xe đã qua sử dụng, dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và cung cấp phụ tùng chính hãng.