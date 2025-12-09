R&H Group chậm trả lãi lô trái phiếu 3.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn R&H (R&H Group) vừa công bố thông tin về việc chậm thanh toán tiền lãi của lô trái phiếu trị giá 3.000 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm.

Theo kế hoạch, ngày 8/12, doanh nghiệp phải trả 82,3 tỷ đồng tiền lãi cho các trái chủ. Tuy nhiên, R&H Group cho biết do tình hình kinh tế khó khăn kéo dài, doanh nghiệp chưa thu xếp được nguồn tiền. Tập đoàn đang thương lượng với trái chủ để thống nhất phương án thanh toán.

R&H Group đặt trụ sở tại phường Yên Hoà, TP Hà Nội. Đây là tập đoàn đa ngành, hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư và phát triển dự án bất động sản. Ngoài ra, doanh nghiệp còn mở rộng sang các lĩnh vực xây dựng, năng lượng sạch và nông nghiệp hữu cơ.

Một số dự án từng được quảng bá có sự tham gia của doanh nghiệp, gồm Khu nghỉ dưỡng Grand Mercure Phú Yên, phường Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên (trước đây là TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên) và dự án Viên Nam Ecolodge, tỉnh Phú Thọ (trước đây là TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình).

Từ năm 2023 đến nay, R&H Group liên tục gặp khó khăn tài chính. Hai lô trái phiếu với tổng giá trị 5.000 tỷ đồng vẫn đang lưu hành và doanh nghiệp nhiều lần công bố chậm thanh toán lãi.

Một dự án do Tập đoàn xây dựng Hoà Bình thi công. Ảnh: HBC

Hòa Bình chậm thanh toán gốc và lãi lô trái phiếu 94,6 tỷ đồng

Tương tự, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Hòa Bình) cũng vừa thông báo chậm trả gốc và lãi đối với lô trái phiếu trị giá 94,6 tỷ đồng, lãi suất lên tới 16,5%/năm.

Theo kế hoạch, ngày 31/10, Hòa Bình phải thanh toán 12,4 tỷ đồng tiền gốc và 6,3 triệu đồng tiền lãi. Tuy nhiên, đến ngày 28/11, doanh nghiệp mới trả được toàn bộ tiền lãi và 500 triệu đồng tiền gốc, phần còn lại vẫn chưa được thu xếp.

Về lý do chậm trả, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cho biết chưa thu xếp được nguồn tiền.

Xây dựng Hòa Bình là nhà thầu xây dựng hàng đầu, chuyên thi công các dự án bất động sản trên cả nước. Những năm gần đây, do bị ảnh hưởng của thị trường bất động sản và khó khăn chung của ngành, doanh nghiệp phải triển khai tái cấu trúc, xử lý nợ và chuyển cổ phiếu từ HOSE sang UPCoM.