Ngày 7/1, trả lời câu hỏi của PV VietNamNet về việc Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu nợ thuế với số tiền rất lớn, Thuế TP Cần Thơ cho biết, đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền thuế doanh nghiệp này còn nợ tại Thuế TP Cần Thơ là 1.422 tỷ đồng.

Trả lời câu hỏi về các biện pháp cụ thể nhằm thu hồi khoản nợ thuế nói trên của Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu, Thuế TP Cần Thơ cho biết đã áp dụng đầy đủ các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định của pháp luật - thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

“Trong thời gian tới, Thuế TP Cần Thơ sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế và phối hợp với Sở Tài chính thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để thu hồi triệt để khoản nợ thuế của công ty vào ngân sách nhà nước”, Thuế TP Cần Thơ cho hay.

Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu là doanh nghiệp xăng dầu lớn tại khu vực miền Tây, đồng thời là một trong gần 40 đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu lớn trên cả nước. Bên cạnh lĩnh vực xăng dầu, doanh nghiệp này còn hoạt động trong các lĩnh vực như nhà hàng, khách sạn, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Dầu khí Nam Sông Hậu được thành lập ngày 14/2/2012, do ông Mai Văn Huy làm Chủ tịch HĐQT. Theo giới thiệu trên website, doanh nghiệp hiện sở hữu nhiều cửa hàng và đại lý phân phối tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.