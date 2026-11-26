"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản ngoài mức án 30 tháng tù giam còn bị phạt bổ sung 100 triệu đồng, buộc phải bồi thường cho 79 khách hàng hơn 259 tỷ đồng.

Chiều nay (26/11), TAND TP Hà Nội tuyên án các bị cáo trong vụ án Lừa dối khách hàng xảy ra tại Khu đô thị CT6 Kiến Hưng, Hà Nội. Ngoài mức án 30 tháng tù treo, HĐXX buộc "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản phải nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng nộp Ngân sách nhà nước.

Theo HĐXX, đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của bị cáo Lê Thanh Thản đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong hoạt động mua bán nhà ở, trực tiếp xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại, đồng thời xâm phạm trật tự quản lý hành chính của Nhà nước.

Những người bị hại trong vụ án này đã bỏ tiền mua nhà nhưng không thể đăng ký quyền sở hữu đối với các căn nhà như thông tin được cung cấp khi giao kết hợp đồng.

Bản thân bị cáo Lê Thanh Thản biết rõ các căn nhà được xây dựng sai quy hoạch, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo hiện trạng tại thời điểm giao dịch. Dù vậy, để bán được nhà, "đại gia điếu cày" đã cố ý che giấu những vi phạm, khiến khách hàng tin tưởng vào thông tin do bị cáo đưa ra, ký kết hợp đồng và thanh toán tiền mua nhà, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho các bị hại, đồng thời thu lợi lớn.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Đối với 5 cựu cán bộ phường Kiến Hưng và quận Hà Đông (cũ), HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của các bị cáo này đã xâm phạm hoạt động đúng đắn, bình thường của các cơ quan, tổ chức trong việc thực thi công vụ, nhiệm vụ, làm mất niềm tin của nhân dân vào các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, đồng thời gián tiếp gây thiệt hại cho người mua nhà tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Do đó, việc điều tra, truy tố và đưa các bị cáo ra xét xử trước pháp luật là cần thiết, nhằm cải tạo, giáo dục đối với từng bị cáo, đồng thời góp phần đấu tranh, phòng ngừa loại tội phạm này nói chung, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

HĐXX cũng nhắc đến các tình tiết giảm nhẹ tội của bị cáo. Theo đó, bị cáo Lê Thanh Thản đã tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng; tuổi cao, nhiều bệnh; đã nộp hơn 500 tỷ đồng và được Ngân hàng BIDV bảo lãnh khoản tiền 1.000 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án; bị cáo Thản cần điều hành công ty để tiếp tục khắc phục hậu quả vụ án. Ngoài ra, bị cáo Thản có nhiều thành tích trong sản xuất kinh doanh, nhiều đóng góp cho an sinh xã hội… Nên việc cho bị cáo được cải tạo tại địa phương là hợp lý.

Đối với các bị cáo là cựu cán bộ phường Kiến Hưng và quận Hà Đông (cũ), HĐXX cho rằng, những người này chưa làm hết chức trách nhiệm vụ, nhưng không được hưởng lợi.

Buộc “đại gia điếu cày” bồi thường cho 79 khách hàng hơn 259 tỷ đồng

Về dân sự, HĐXX khẳng định, trong vụ án này, các hợp đồng mua bán nhà là vô hiệu do hành vi vi phạm pháp luật của bị cáo Lê Thanh Thản. Vì vậy, các bên cần khôi phục lại tình trạng ban đầu. HĐXX buộc “đại gia điếu cày” và Công ty Bemes phải bồi thường theo quy định pháp luật.

HĐXX tuyên án. Ảnh: CTV

HĐXX buộc bị cáo Lê Thanh Thản và Công ty Bemes phải bồi thường cho 79 bị hại tổng số tiền hơn 259 tỷ đồng. Công ty Bemes phải chịu hoàn toàn kinh phí di dời, phá dỡ, cải tạo, chuyển đổi công năng và đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu.

HĐXX kiến nghị UBND TP Hà Nội áp dụng chính sách hỗ trợ cho bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là chủ sở hữu các căn hộ, nhà ở thấp tầng thuộc công trình phải di dời, phá dỡ.

Giao UBND TP Hà Nội giải quyết theo quy định của pháp luật đối với các căn hộ, nhà ở thấp tầng thuộc sở hữu của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được tồn tại có điều kiện theo Nghị quyết số 96 ngày 28/10/2026 của HĐND thành phố và Quyết định số 6302 ngày 17/11/2026 của UBND TP Hà Nội.

Công ty Bemes phải chịu trách nhiệm nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp về xây dựng, nghĩa vụ tài chính về đất đai, kinh phí để hoàn thành công năng và các điều kiện để cho các căn hộ, nhà ở thấp tầng được tồn tại có điều kiện theo Nghị quyết số 96 của HĐND TP Hà Nội.