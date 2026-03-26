Các đại gia Thái Nguyên từ lâu được biết đến với độ chịu chi cho thú chơi xe không kém đại gia ở thành phố lớn. Điển hình có thể kể đến chiếc Rolls-Royce Cullinan gắn biển số 20A-667.89 (giá lăn bánh hơn 35 tỷ đồng), chiếc McLaren 720S trị giá gần 20 tỷ đồng hay chiếc Rolls-Royce Phantom mạ vàng biển 20A-099.99.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh chiếc Porsche 911 phiên bản giới hạn xuất hiện tại tỉnh Thái Nguyên. Đặc biệt hơn, chiếc xe thể thao trị giá hơn nửa triệu USD mang biển số 20A-777.89. Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, đây là mẫu 911 Targa 4S Heritage Design, được sản xuất với số lượng giới hạn chỉ vỏn vẹn 992 chiếc trên toàn thế giới.

Trước khi về “làm dâu” tỉnh Thái Nguyên, chiếc xe thể thao hàng hiếm từng qua tay đại gia Sài Gòn và Hà Nội. Hiện, còn một chiếc 911 Targa 4S Heritage Design khác của đại gia Hà Nội. Tuy nhiên, xe hiếm khi xuất hiện trên đường phố.

Tham khảo thông tin từ trang chủ hệ thống đấu giá biển số, biển 20A-777.89 trúng đấu giá vào ngày 23/04/2024, với mức giá không cao khi chỉ ở mức 70 triệu đồng.

Cả hai chiếc 911 Heritage Design tại Việt Nam đều nhập khẩu bởi đại lý chính hãng, có giá khởi điểm từ 11,6 tỷ đồng. Thời điểm lên sàn xe cũ vào năm 2023, giá trị của chiếc xe thể thao mui trần ước tính lên tới hơn 16 tỷ đồng. Đây cũng là một trong số ít mẫu xe bản giới hạn được Porsche bán chính hãng ở nước ta.

Porsche 911 Targa 4S Heritage Design ra mắt thị trường toàn cầu từ tháng 6/2020, là phiên bản đặc biệt được phát triển trên mẫu 911 Targa thế hệ mới (tên mã 992) nhưng lấy cảm hứng từ những chiếc xe ở thập niên 50 và 60 của Thế kỷ XX.

Ngoại thất xe nổi bật nhờ nước sơn màu đỏ sẫm có tên Cherry Metallic - tông màu ngoại thất phổ biến trong những năm 50. Bộ tem màu trắng trên thân xe với dòng chữ Porsche góp phần tạo điểm nhấn cho chiếc xe thể thao mui trần. Trong tổng số 992 chiếc được sản xuất, đây là chiếc thứ 789 xuất xưởng, trùng với 3 số cuối biển số xe.

Dấu ấn trên chiếc 911 này còn có trên huy hiệu “Targa” trên cột B, dòng chữ “Porsche” và “911 Targa 4S” ở đuôi xe sơn màu vàng. Các chi tiết này đều được chế tác bởi bộ phận cá nhân hóa Porsche Exclusive Manufaktur.

Do lấy cảm hứng từ thiết kế xe ở thập niên 50 và 60, hãng xe Đức đã trang bị cho chiếc 911 Targa 4S Heritage Design bộ mâm phay 5 chấu đơn kiểu Carrera Exclusive Design độc quyền kích thước 20 inch ở bánh trước và 21 inch ở bánh sau. Ẩn bên trong là cùm phanh màu đen.

Huy hiệu “Porsche Heritage” đặt trên nắp động cơ phía sau, đánh dấu cho phiên bản trong dải sản phẩm đặc biệt của thương hiệu “ngựa chồm Đức”. Thiết kế này tương tự huy hiệu từng trao cho người cầm lái chiếc Porsche 365 sau khi chạm mốc 100.000 km.

So với bản thường, Porsche 911 Targa đặc biệt hơn với cấu hình mui trần gồm phần mui vải có thể gấp gọn vào khoang sau bằng nút bấm (đóng/mở trong 19 giây) và phần mui kính phía sau. Cột Targa là tên gọi của phần khung bảo vệ người lái bên trong.

Porsche 911 Targa 4S Heritage Design sử dụng động cơ boxer 6 xy-lanh tăng áp kép, dung tích 3.0 lít. Cỗ máy này cho ra công suất tối đa 444 mã lực và mô-men xoắn cực đại 530 Nm, đi kèm hệ dẫn động bốn bánh cùng hộp số tự động 8 cấp ly hợp kép. Nhờ đó, xe có thể bứt tốc từ 0-100 km/h trong 3,6 giây (khi dùng Launch Control). Vận tốc tối đa ở mức 304 km/h.

Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ bài viết cảm nhận, hình ảnh về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!