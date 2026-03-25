Không bắt buộc ký giấy cam kết

Tại Hội nghị trao đổi về công tác kiểm tra khí thải xe ô tô diễn ra mới đây, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã trả lời kiến nghị về nhiều vấn đề mà các chuyên gia và cộng đồng người dùng ô tô quan tâm.

Ông Nguyễn Tô An trao đổi về các vấn đề liên quan đến kiểm định khí thải. Ảnh: Hoàng Hiệp

Liên quan đến việc nhiều chủ xe phải ký giấy cam kết chịu trách nhiệm nếu không may trong quá trình kiểm tra khí thải bằng phương pháp gia tốc tự do (đạp hết ga) gây hỏng hóc, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm khẳng định, việc ký cam kết khi kiểm định khí thải đối với xe diesel không phải là quy định bắt buộc. Nội dung này chỉ được áp dụng trong một số trường hợp đặc thù và hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện của chủ phương tiện.

Theo lãnh đạo Cục Đăng kiểm, ký giấy cam kết chỉ được áp dụng duy nhất trong trường hợp nghi ngờ số vòng quay thực tế của động cơ có thể vượt quá giới hạn thiết kế, trong khi cơ sở đăng kiểm chưa có đủ căn cứ để xác định chính xác giới hạn này.

Khi đó, đăng kiểm viên phải giải thích rõ tình trạng kỹ thuật để chủ xe đưa phương tiện đi kiểm tra, điều chỉnh bộ điều tốc.

Việc ký cam kết có thể khiến chủ xe lo lắng hoặc hiểu nhầm rằng đăng kiểm viên và cơ sở đăng kiểm đang thoái thác trách nhiệm. Tuy nhiên việc ký cam kết hoàn toàn mang tính tự nguyện của chủ xe, không phải yêu cầu bắt buộc.

"Trong trường hợp này, nếu chủ xe vẫn tự tin và đề nghị thực hiện kiểm định khí thải và tự nguyện ký cam kết, cơ sở đăng kiểm mới tiếp tục thực hiện phép đo. Ngược lại, nếu có căn cứ cho thấy vòng quay thực tế của động cơ vượt quá giới hạn thiết kế, cơ sở đăng kiểm sẽ từ chối kiểm định khí thải, kể cả khi chủ xe đề nghị ký cam kết", ông An nói.

Giấy cam kết không loại trừ trách nhiệm chuyên môn của đăng kiểm viên

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm cho biết thêm, bản cam kết thực chất là một thông báo xác nhận tình trạng kỹ thuật giữa cơ sở đăng kiểm và chủ xe, áp dụng đối với những phương tiện đã cũ, hệ thống điều tốc có dấu hiệu hoạt động không ổn định hoặc không có dữ liệu kỹ thuật từ nhà sản xuất.

Đây là bước nhằm minh bạch hóa các rủi ro kỹ thuật tiềm ẩn, khi đăng kiểm viên đã giải thích rõ cho chủ xe trước khi thực hiện phép thử bắt buộc. Cục Đăng kiểm khẳng định việc ký cam kết không loại trừ trách nhiệm chuyên môn của đăng kiểm viên và cơ sở đăng kiểm.

Trong thời gian vừa qua, nhiều chủ xe ô tô máy dầu được hướng dẫn ký giấy cam kết trước khi kiểm tra khí thải. Ảnh: Otofun

"Việc ký bản cam kết chỉ áp dụng đúng trong trường hợp nêu trên. Nếu đăng kiểm viên và cơ sở đăng kiểm yêu cầu ký cam kết ngoài phạm vi này hoặc không giải thích rõ lý do là không đúng với hướng dẫn của Cục Đăng kiểm, chúng tôi sẽ rà soát và có xử lý nghiêm cơ sở đăng kiểm nếu có", ông Nguyễn Tô An nói.

Theo quy trình, các đăng kiểm viên và cơ sở đăng kiểm được yêu cầu thực hiện nghiêm bước kiểm tra an toàn sơ bộ như kiểm tra mức nước làm mát, dầu bôi trơn, phát hiện tiếng gõ bất thường của động cơ... Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, việc kiểm tra khí thải sẽ dừng lại để chủ xe đưa phương tiện đi bảo dưỡng, sửa chữa.

"Đăng kiểm viên có trách nhiệm từ chối thực hiện phép đo ngay lập tức để bảo vệ tài sản cho khách hàng, kể cả khi chủ xe muốn tự nguyện ký cam kết để tiếp tục kiểm tra khí thải", Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm nói.

Công đoạn kiểm tra khí thải tại một trung tâm đăng kiểm. Ảnh: Hoàng Hiệp

Liên quan đến quá trình kiểm tra khí thải bằng phương pháp gia tốc tự do, lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, quy trình kiểm định khí thải mới mang lại nhiều lợi ích to lớn và toàn diện. Trong đó, phép thử gia tốc tự do trong kiểm định khí thải thực chất là một bài kiểm tra áp lực đối với động cơ.

Nếu phương tiện vượt qua bài thử này tại cơ sở đăng kiểm, điều đó cho thấy động cơ và các hệ thống liên quan như: hệ thống bôi trơn, làm mát, hệ thống nhiên liệu, bộ điều tốc… đang hoạt động ổn định.

Theo Cục Đăng kiểm, việc này giúp loại bỏ nguy cơ phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật, hạn chế rủi ro tai nạn nghiêm trọng khi xe vận hành trên đường cao tốc, đèo dốc hoặc khi chở tải nặng - vốn là những điều kiện khắc nghiệt và ngặt nghèo hơn nhiều so với chạy không tải khi đăng kiểm.

