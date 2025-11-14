Tập đoàn Geleximco ngày 14/11 cho biết HĐQT đã ban hành quyết định (ngày 11/11) bổ nhiệm ông Vũ Văn Hậu, Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Geleximco.

Cùng thời điểm, Geleximco thông qua nghị quyết thành lập Hội đồng sáng lập Tập đoàn, do ông Vũ Văn Tiền, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng sáng lập.

Ông Vũ Văn Tiền, nguyên Chủ tịch Geleximco. Ảnh: Chinhphu.vn

Theo Geleximco, Chủ tịch Vũ Văn Tiền sẽ đồng hành cùng HĐQT, ban lãnh đạo tập đoàn thực hiện các chỉ đạo, định hướng chiến lược cho sự phát triển của tập đoàn.

Ngày 14/11, Ngân hàng An Bình (ABBank) cũng công bố việc bổ nhiệm ông Vũ Văn Tiền làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng này, thay ông Đào Mạnh Kháng trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027. Trước đó, ông Tiền là Phó Chủ tịch ABBank.

Geleximco tiền thân là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội. Đến nay, Geleximco có doanh thu hàng năm trên 20.000 tỷ đồng; tổng tài sản 80.000 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 10.000 lao động.

Tân chủ tịch Geleximco Vũ Văn Hậu. Ảnh: GLC

Tập đoàn này hoạt động trong lĩnh vực: công nghiệp, bất động sản, tài chính - ngân hàng, thương mại - dịch vụ, và nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, bất động sản là mảng chính và góp phần giúp Geleximco nổi tiếng, với nhiều dự án tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh… như Geleximco Lê Trọng Tấn (Hà Nội), Dragon Ocean Do Son - Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng), Thành phố Giao lưu bên đường Phạm Văn Đồng, An Bình Plaza, khu đô thị An Bình City...

Geleximco cũng nổi tiếng với nhà máy nhiệt điện, xi măng, bột giấy, trị giá tổng cộng hơn 1 tỷ USD.

Đặc biệt, doanh nghiệp của ông Vũ Văn Tiền là cổ đông sáng lập của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank), CTCP Chứng khoán An Bình, CTCP Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán An Bình, Tập đoàn Đầu tư tài chính An Bình...