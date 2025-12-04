Theo công bố của Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 4/12, thời gian đăng ký thi đánh giá tư duy đợt 1 từ 9h ngày 5/12 đến 17h ngày 15/12. Ngày thi chính thức sẽ diễn ra vào 24-25/1/2026.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay tổng số chỗ cho đợt này dự kiến khoảng 25.000 thí sinh.

Địa điểm thi diễn ra ở 11 tỉnh, thành gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Lào Cai, Đà Nẵng.

Bài thi vẫn giữ ổn định về cấu trúc, gồm 3 phần thi.

Trong năm 2026, kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tổ chức trong 3 đợt, mỗi đợt sẽ có 3-4 kíp thi.

Bài thi vẫn giữ ổn định về cấu trúc, gồm 3 phần thi: Tư duy Toán học (60 phút), Tư duy Đọc hiểu (30 phút) và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút). Đây là 3 phần thi độc lập, câu hỏi thi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào.

Hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, kết quả thi sẽ có giá trị trong 2 năm để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học.

Vào năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng tổ chức 3 đợt thi. Kỳ thi có hơn 28.000 thí sinh với gần 57.000 lượt thi.

Điểm trung bình của tất cả thí sinh là 55,23/100. Em Vũ Minh Đức, học sinh lớp 12 Toán 2, Trường THPT chuyên Bắc Ninh trở thành thủ khoa với 98,61/100 điểm, là kỷ lục của kỳ thi.