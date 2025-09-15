Đại học Bách khoa Hà Nội vừa thông tin về kỳ thi đánh giá tư duy năm 2026. Theo đó, trong năm tới, kỳ thi dự kiến tổ chức trong 3 đợt, mỗi đợt sẽ có 3-4 kíp thi tại 30 điểm thi giống như năm ngoái:

Đợt 1: Ngày 24-25/1/2026; ngày đăng ký 5-15/12/2025.

Đợt 2: Ngày 14-15/3/2026; ngày đăng ký 5-15/2/2026.

Đợt 3: Ngày 16-17/5/2026; ngày đăng ký 5-15/4/2026.

Bài thi vẫn giữ ổn định về cấu trúc, gồm 3 phần thi: Tư duy Toán học (60 phút), Tư duy Đọc hiểu (30 phút) và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút). Đây là 3 phần thi độc lập, câu hỏi thi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào.

Kỳ thi được tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, ứng dụng những công nghệ khảo thí tiên tiến, tiếp cận với các kỳ thi đánh giá tư duy hiện đại trên thế giới, như SAT, ACT... Nhiều công nghệ khảo thí hiện đại được áp dụng cho kỳ thi như công nghệ xây dựng câu hỏi thi tư duy chuẩn hóa, lý thuyết cầu trong đề thi, công nghệ chấm thi theo mô hình IRT nhiều tham số…

Hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, kết quả thi sẽ có giá trị trong 2 năm để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học.

Kết quả thi đánh giá tư duy năm 2025.

Trong năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức 3 đợt thi vào các ngày cuối tuần với 30 điểm thi tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố, gồm: Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, thu hút gần 57.000 lượt tham dự của hơn 28.000 thí sinh.

Kết quả của kỳ thi đã được hơn 50 trường đại học sử dụng để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học năm học 2025-2026.