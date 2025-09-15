Thực hiện quyết định số 2568/QĐ-BGDĐT ngày 19/9/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Phê duyệt Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai công tác tuyển dụng đợt 3 năm 2025 với tổng số 37 chỉ tiêu dưới hình thức xét tuyển.

Vị trí tuyển dụng:

Điều kiện đăng ký dự tuyển: ứng viên không phân biệt dân tộc, nam - nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển: có quốc tịch Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm, đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ và đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Xét tuyển tại Đại học Bách khoa Hà Nội được thực hiện theo 2 vòng:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng yêu cầu thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Thi vấn đáp/thực hành để đánh giá về chuyên môn, nghiệp vụ và hiểu biết chung theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian tuyển dụng: từ 2/2025 - 12/2025: cho đến khi hết chỉ tiêu

Thời gian thực hiện dự kiến cho đợt 3:

Các thông tin chi tiết về tuyển dụng được xem trên website: https://tuyendung.hust.edu.vn/#thuong-nien hoặc tại Ban Tổ chức - Nhân sự.

(Nguồn: Đại học Bách khoa Hà Nội)