Đại học Huế vừa có quyết định bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Quang Lịch giữ chức Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công nghệ. Trường này định hướng đào tạo nhân lực AI, vi mạch, ô tô điện, điện hạt nhân.

Chiều 5/10, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, quyền Giám đốc Đại học Huế cho biết, Đại học Huế vừa có quyết định bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Quang Lịch giữ chức Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công nghệ. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 5/10.

Đại học Huế cũng bổ nhiệm 2 hiệu phó của Trường gồm: PGS.TS Nguyễn Hoàng Khánh Linh và PGS.TS Ngô Xuân Cường.

Ngày 29/9, Đại Học Huế thành lập Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế. Ảnh: HUET

Trước đó, ngày 29/9, Đại học Huế đã có quyết định thành lập Trường Kỹ thuật và Công nghệ trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập 3 đơn vị gồm: Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa Quốc tế và Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thuộc Đại học Huế, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ và Khoa Quốc tế của Đại học Huế.

Trường có tên tiếng Anh là School of Engineering and Technology - Hue University, viết tắt HUET. Trụ sở chính đặt tại số 27 Phan Đình Phùng, phường Thuận Hóa, TP Huế, là trụ sở trước đây của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ.

Trường Kỹ thuật và Công nghệ có 5 khoa đào tạo, 3 phòng và 1 trung tâm. Hiện nhà trường có hơn 2500 sinh viên và học viên.

Trường là đơn vị thuộc Đại học Huế, chưa có tư cách pháp nhân và chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp của Đại học Huế.

PGS.TS Nguyễn Quang Lịch vừa được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế. Ảnh: Quang Linh

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của trường được thực hiện theo các quy định do Giám đốc Đại học Huế ban hành.

Dự kiến trường sẽ đào tạo bậc đại học, sau đại học trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, truyền thông, quan hệ quốc tế... Quyết định thành lập Trường Kỹ thuật và Công nghệ có hiệu lực từ ngày 1/10.

Trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Nguyễn Quang Lịch cho biết, hiện trường được giao đào tạo các ngành công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, ô tô điện, năng lượng xanh…

Định hướng của Đại học Huế sắp tới sẽ giao trường đào tạo nhân lực chuyên ngành về điện hạt nhân.

Theo PGS.TS Lịch, đơn vị sẽ tập trung sớm hoàn thiện công tác đánh giá đảm bảo chất lượng tất cả các chương trình đào tạo của nhà trường theo các tiêu chuẩn của Việt Nam cũng như quốc tế.

Mục tiêu của lãnh đạo trường là tiếp tục phát triển sâu rộng hơn mạng lưới 3 nhà (nhà trường, Nhà nước và nhà tuyển dụng là doanh nghiệp), từng bước nâng cao năng lực cho người học kỹ năng về AI, kỹ năng ứng dụng công nghệ số.

“Trên những định hướng đó, chúng tôi sẽ hoàn thiện các chương trình đào tạo, từng bước phát triển trường thành một trường đại học thành viên của Đại học Huế trong thời gian sớm nhất”, PGS.TS Lịch nói.