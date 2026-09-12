Theo UBND TP Huế, hoạt động tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú và quản lý bếp ăn, căng tin, suất ăn công nghiệp vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Thành phố yêu cầu kiểm soát chặt toàn bộ chuỗi cung ứng, từ lựa chọn nhà cung cấp, nguyên liệu, chế biến, chia suất đến sử dụng tại cơ sở giáo dục.

Đặc biệt, UBND TP Huế nghiêm cấm hành vi cắt xén khẩu phần ăn; bớt định lượng, thay đổi thực đơn, thay thế nguyên liệu, sử dụng thực phẩm có chất lượng thấp hơn hợp đồng hoặc thông đồng, hợp thức hóa chứng từ để chiếm đoạt, trục lợi từ bữa ăn học đường.

Các vi phạm phải được phát hiện sớm, đình chỉ và xử lý nghiêm. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm phải chuyển cơ quan điều tra.

Một bữa ăn bán trú của học sinh vùng cao Huế. Ảnh: A.L

UBND các xã, phường được yêu cầu kiểm tra 100% bếp ăn tập thể, bữa ăn nội trú, bán trú, căng tin và đơn vị cung cấp suất ăn trên địa bàn; tổ chức kiểm tra đột xuất tại thời điểm tiếp nhận nguyên liệu, chế biến và chia suất.

Khi có phản ánh hoặc dấu hiệu vi phạm, Chủ tịch UBND xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo xác minh, xử lý ngay. Trường hợp có dấu hiệu gian lận, chiếm đoạt hoặc vi phạm pháp luật phải chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an.

Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp Sở GD-ĐT rà soát, kiểm tra 100% bếp ăn tập thể, căng tin, cơ sở tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú; đồng thời kiểm tra, đánh giá 100% tổ chức, cá nhân cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, suất ăn cho cơ sở giáo dục. Đợt kiểm tra phải hoàn thành trong tháng 10/2026.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn phải ký cam kết trách nhiệm, trực tiếp phê duyệt đơn vị cung cấp, thực đơn, định lượng và quy trình kiểm soát. Các trường phải công khai thực đơn, định lượng, đơn giá, số lượng suất ăn, hình ảnh nguyên liệu và khay ăn thực tế; hằng ngày đối chiếu hợp đồng, chứng từ nhập hàng, số suất ăn, định lượng chế biến với khẩu phần thực tế.

Thành phố cũng yêu cầu các trường tạo điều kiện để ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất và chất lượng bữa ăn; thiết lập đầu mối tiếp nhận phản ánh và xử lý trong vòng 24 giờ.

Sau đợt rà soát, việc kiểm tra được duy trì định kỳ hằng quý và đột xuất khi cần thiết. Khi xảy ra sự cố hoặc ngộ độc thực phẩm, phải báo cáo ngay, đình chỉ sử dụng thực phẩm nghi ngờ, bảo quản mẫu, hồ sơ và phối hợp điều tra, truy xuất nguồn gốc, không chờ đến kỳ báo cáo.