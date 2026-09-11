Ngày 11/9, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Huế, cung cấp thông tin việc điều chỉnh lộ trình thực hiện miễn phí sách giáo khoa.

Theo ông Tân, thực hiện Nghị quyết của HĐND TP Huế, Sở GD-ĐT TP Huế khảo sát nhu cầu sử dụng để xây dựng kế hoạch đấu thầu mua sách giáo khoa, hình thành tài sản công để học sinh mượn hàng năm.

Số học sinh đăng ký mượn sách trong năm học 2026-2027 là 133.734 bộ, với kinh phí dự kiến khoảng 28,2 tỷ đồng.

Học sinh được tặng sách giáo khoa. Ảnh: Hồ Giáp

Để chuẩn bị cho các ngày tựu trường 20/8 và 25/8, Sở GD-ĐT tiếp tục rà soát, cập nhật nhu cầu thực tế, số lượng học sinh còn nhu cầu mượn SGK giảm xuống còn 52.824 bộ, giảm 80.910 bộ so với nhu cầu đăng ký ban đầu; tương ứng 21% học sinh toàn thành phố chưa có sách để học.

Nguyên nhân là nhiều phụ huynh đã chủ động mua SGK cho con em và không có nhu cầu mượn sách của nhà trường. Theo đó, kinh phí dự kiến mua sắm giảm từ khoảng 28,2 tỷ đồng xuống còn khoảng 12,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ mở thầu, ngày 3/9, Bộ GD-ĐT đã ban hành quyết định về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027, trong đó xác định nhiệm vụ "sửa đổi đồng bộ chương trình giáo dục, sách giáo khoa đáp ứng các yêu cầu mới".

Tiếp đó, ngày 10/9, Văn phòng Chính phủ có Thông báo về Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tình hình cung ứng sách giáo khoa cho năm học 2026-2027. Trong đó giao Bộ GD-ĐT rà soát, điều chỉnh, tinh giản, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; tổ chức biên soạn, hoàn thiện một bộ sách giáo khoa của Nhà nước thống nhất sử dụng trên toàn quốc và có các bộ sách, tài liệu tham khảo bảo đảm chất lượng, cung ứng đầy đủ, kịp thời cho học sinh và các nhà trường.

Trước tình hình trên, chiều 10/9, Ban Thường vụ Thành ủy Huế họp và quyết định thống nhất lùi thời gian thực hiện miễn phí đại trà sách giáo khoa phổ thông, để đảm bảo chống lãng phí khi việc sử dụng ngân sách để mua sách giáo khoa cho học sinh mượn sử dụng hàng năm.

"Tạm dừng không tiếp tục mua sắm gói 12,3 tỷ đồng, chuyển sang giải pháp hỗ trợ linh hoạt và yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo triển khai ngay việc tập trung nguồn sách đảm bảo đủ để phụ huynh, học sinh có nhu cầu mua tại tất cả các hiệu sách, đơn vị phân phối tại TP Huế trước ngày 15/9", ông Tân cho biết.

Đối với học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh thuộc đồng bào khu vực miền núi, TP Huế thực hiện việc hỗ trợ miễn phí sách giáo khoa từ quỹ vì người nghèo và các nguồn vận động hợp pháp khác theo quy định.

TP Huế khẳng định, việc điều chỉnh phương thức thực hiện trong năm học 2026-2027 không làm thay đổi mục tiêu bảo đảm quyền được học tập của học sinh và ưu tiên hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Khi chương trình, sách giáo khoa được xác định ổn định, thành phố sẽ xem xét bố trí ngân sách để thực hiện việc mua sách giáo khoa cho học sinh mượn, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và sử dụng lâu dài.