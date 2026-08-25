Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện phản ánh của một số phụ huynh về việc con em họ đã nhận giấy báo trúng tuyển vào Trường ĐH Ngoại ngữ (Đại học Huế) nhưng sau đó lại được thông báo rớt.

Có trường hợp thí sinh nhận giấy báo trúng tuyển, kiểm tra thông tin trên trang tuyển sinh cũng có thông tin trúng tuyển. Nhưng khi vào làm hồ sơ nộp học lại được thông báo rớt.

Điều kiện phụ để đậu vào một số ngành học của Trường ĐH Ngoại ngữ (Đại học Huế). Ảnh: T.L

Cũng có trường hợp thí sinh đã vào Huế thuê trọ, đến trường làm thủ tục nhập học thì mới biết không đủ điều kiện nhập học và bị thu hồi giấy báo trúng tuyển.

Trưởng Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế Lê Văn Tường Lân cho hay, đơn vị thực hiện xét tuyển, lọc ảo và công bố kết quả trúng tuyển theo kế hoạch, dữ liệu và quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Việc phát hành giấy báo trúng tuyển được thực hiện trên cơ sở kết quả xét tuyển tại thời điểm công bố, căn cứ dữ liệu từ hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT, dữ liệu đăng ký xét tuyển của Đại học Huế, thông tin do thí sinh cung cấp và các dữ liệu liên quan.

Căn cứ vào những dữ liệu trên, Đại học Huế đã ra thông báo và phát giấy báo trúng tuyển cho các thí sinh trúng tuyển vào các ngành đào tạo trong toàn Đại học Huế.

Tuy nhiên, theo ông Lân, đối với một số ngành có điều kiện hoặc tiêu chí phụ đã được công bố trong thông tin tuyển sinh, việc rà soát không chỉ dừng ở bước lọc ảo trên hệ thống mà còn bao gồm đối chiếu hồ sơ gốc, minh chứng và điều kiện xét tuyển khi thí sinh làm thủ tục nhập học.

Nội dung này cũng được lưu ý trên giấy báo trúng tuyển. Cuối giấy báo ghi rõ: "Kết quả xét tuyển của thí sinh được công bố dựa trên các thông tin từ: Dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cơ sở dữ liệu ngành, dữ liệu do thí sinh cung cấp và các dữ liệu khác; trường hợp phát hiện sai sót (nếu có) sẽ được giải quyết theo quy định hiện hành".

Đại học Huế đang giải quyết cho từng thí sinh có giấy báo trúng tuyển nhưng khi đi nhập học lại thành rớt. Ảnh: Lê Bằng

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, quyền Giám đốc Đại học Huế cho biết, đã nắm được thông tin phản ánh và đã phối hợp Trường ĐH Ngoại Ngữ giải quyết cho từng thí sinh trong suốt cả tuần qua.

Hội đồng tuyển sinh Đại Học Huế đã chủ động rà soát nguyện vọng tiếp theo của các thí sinh. Trường hợp có nguyện vọng tiếp theo trong Đại học Huế và đáp ứng điều kiện xét tuyển, đơn vị sẽ xem xét giải quyết theo quy định.

Trường hợp thí sinh không còn nguyện vọng phù hợp tại Đại học Huế, đơn vị sẽ ban hành văn bản gửi cơ sở đào tạo nơi thí sinh đăng ký nguyện vọng tiếp theo, đề nghị phối hợp, tạo điều kiện xem xét theo quy chế tuyển sinh và dữ liệu trên hệ thống.

Đại học Huế cũng thông tin với thí sinh, phụ huynh về các vướng mắc phát sinh trong quá trình đối chiếu dữ liệu. Đồng thời khẳng định việc giải quyết được thực hiện trên nguyên tắc đúng quy chế, đúng thông tin tuyển sinh đã công bố, minh bạch về căn cứ giải quyết, bảo đảm tối đa quyền lợi chính đáng của thí sinh và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của các thí sinh khác.