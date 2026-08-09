Chiều 9/8, ông Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế, cho biết đơn vị đã công bố điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2026 của các trường đại học thành viên.

Theo bảng điểm trúng tuyển được Đại học Huế công bố, điểm chuẩn năm nay được xác định theo nhiều phương thức, trong đó có phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, kết hợp kết quả học tập THPT và kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực.

Tại Trường ĐH Y - Dược, ngành Y khoa có điểm trúng tuyển cao nhất với 26 điểm. Ngành Răng - Hàm - Mặt lấy 25,25 điểm, Y học cổ truyền 22,5 điểm và Dược học 21,85 điểm.

Một số ngành sức khỏe khác có mức điểm chuẩn thấp hơn như Kỹ thuật hình ảnh y học 20,75 điểm, Kỹ thuật xét nghiệm y học 20 điểm, Điều dưỡng 19,1 điểm, Y học dự phòng và Hộ sinh cùng 18 điểm, Dinh dưỡng 18 điểm, Y tế công cộng 17 điểm.

Tại Trường ĐH Ngoại ngữ, ngành Sư phạm Tiếng Anh lấy điểm chuẩn cao nhất với 27,77 điểm. Ngành Sư phạm Tiếng Pháp lấy 23,7 điểm, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc lấy 23,5 điểm; Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Hàn Quốc cùng lấy 20,5 điểm.

Ở Trường ĐH Sư phạm, nhiều ngành có điểm chuẩn từ 24 điểm trở lên. Ngành Sư phạm Lịch sử dẫn đầu với 25,86 điểm, tiếp đến là Sư phạm Ngữ văn 25,73 điểm, Sư phạm Toán học 25,65 điểm, Sư phạm Vật lý 25,4 điểm và Giáo dục tiểu học 25,1 điểm.

Một số ngành đào tạo giáo viên khác cũng có mức điểm khá cao như Sư phạm Địa lý 24,94 điểm, Sư phạm Lịch sử - Địa lý 24,88 điểm, Giáo dục thể chất 24,47 điểm, Sư phạm khoa học tự nhiên 24,43 điểm và Sư phạm Âm nhạc 24,21 điểm.

Trong khi đó, Trường ĐH Luật có điểm chuẩn 20 điểm ở cả hai ngành Luật và Luật Kinh tế.

Trường ĐH Kinh tế, ngành Marketing lấy cao nhất với 20,5 điểm. Ngành Thương mại điện tử lấy 19,5 điểm, ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán lấy 19 điểm.

Trường ĐH Nông lâm, ngành Thú y lấy cao nhất với 20 điểm. Ngành Kỹ thuật cơ điện tử và Công nghiệp thực phẩm với 18 điểm.

Trường ĐH Nghệ thuật, ngành Sư phạm mỹ thuật lấy cao nhất với 21,51 điểm, ngành Hội hoạ lấy 20,4 điểm.

Trường ĐH Khoa học, ngành Lịch sử lấy cao nhất với 23 điểm. Ngành Vật lý học và Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông lấy 22,75 điểm.

Trường Du lịch, ngành Quản lý du lịch và khách sạn lấy cao nhất với 22 điểm. Ngành quản lý du lịch và lữ hành lấy 21 điểm, ngành Du lịch lấy 20,5 điểm.

Khoa giáo dục thể chất lấy 24,47 điểm. Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, ngành Kỹ thuật điện, điện tử lấy cao nhất 23 điểm. Khoa Quốc tế, ngành Truyền thông đa phương tiện lấy cao nhất với 23,5 điểm.

Xem chi tiết điểm chuẩn các trường: