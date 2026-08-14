Chiều 14/8, nhiều thí sinh "trượt" ngành Sư phạm Tiếng Anh - Trường ĐH Ngoại ngữ do không được cộng điểm IELTS, báo tin đã được cán bộ tuyển sinh Đại học Huế gọi điện thông báo các em đã trúng tuyển đại học.

“Lúc thầy giáo tuyển sinh gọi điện thoại báo em đã trúng tuyển ngành Sư phạm Tiếng Anh, em cứ tưởng là lừa đảo. Tuy nhiên, sau khi em gọi điện bạn bè và kiểm tra thông tin mới biết là đúng. Em quá mừng và hạnh phúc vì cuối cùng cũng đã được ghi nhận kết quả trúng tuyển đại học. Nhiều bạn bè gặp vướng mắc như em cũng đã được Đại học Huế thông báo trúng tuyển”, nữ sinh quê Hà Tĩnh chia sẻ.

Đại học Huế tiếp tục rà soát các trường hợp thí sinh liên quan đến tính chỉ ngoại ngữ.

Trao đổi với VietNamNet, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, quyền Giám đốc Đại học Huế, xác nhận qua rà soát nhiều thí sinh liên quan đến sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tuyển đại học chính quy năm 2026, đã được Ban tuyển sinh gọi điện báo đậu đại học.

Theo GS.TS Huy, Đại học Huế phải rà soát từng trường hợp thí sinh có thể bị ảnh hưởng. Đối chiếu với dữ liệu tổng hợp chính thức của Bộ GD-ĐT, đặc biệt là tuân thủ các quy định cụ thể của Quy chế tuyển sinh 2026. Nếu đúng thì các thí sinh được thông báo trúng tuyển.

GS.TS Trần Đăng Hòa, Phó Giám đốc Đại học Huế cho biết, sau khi xin ý kiến và được Bộ GD-ĐT đồng ý, cho phép Đại học Huế sẽ tiếp tục rà soát các thí sinh vướng mắc khi sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ.

“Sau khi được Bộ GD-ĐT cho phép, chúng tôi đang rà soát, bảo vệ quyền lợi cho các thí sinh. Nếu thí sinh nào đúng, đủ điều kiện thì sẽ gọi điện báo đậu cho các em, để gia đình và các em đỡ lo lắng”, GS.TS Hòa nói thêm.

Trước đó, Báo VietNamNet đã thông tin, nhiều thí sinh đăng ký xét học bạ, kèm IELTS để được cộng điểm khuyến khích, dù đủ và thừa điểm đậu ngành Sư phạm Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ - Đại học Huế, nhưng bất ngờ nhận thông báo "trượt".

Cụ thể, một nữ sinh quê Hà Tĩnh đăng ký phương thức xét học bạ, với 27,37 điểm học bạ ba môn Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh. Với 6.0 IELTS, nữ sinh này được cộng một điểm khuyến khích và điểm ưu tiên khu vực, đạt tổng 28,6 điểm.

Ngoài ra, em đạt mức sàn về điểm thi tốt nghiệp với nhóm ngành Sư phạm của Bộ GD-ĐT (tối thiểu 23,25/30 điểm kèm học bạ lớp 12 loại giỏi; hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8,61 trở lên).

Với 28,6 điểm, nữ sinh này nghĩ rằng mình đậu ngành Sư phạm Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại Ngữ với điểm chuẩn là 28,26 điểm. Tuy nhiên, khi tra cứu, nữ sinh bất ngờ và rất hoang mang vì không trúng tuyển.