Tối 13/8, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, quyền Giám đốc Đại học Huế, cho biết Thường trực Hội đồng Tuyển sinh Đại học Huế đã phát thông tin về việc rà soát, xử lý phản ánh liên quan đến sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tuyển đại học chính quy năm 2026

Theo Đại học Huế, trong những ngày qua đơn vị nhận được phản ánh liên quan đến việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tuyển đại học chính quy năm 2026.

Đại học Huế đang rà soát từng trường hợp thí sinh liên quan đến tín chỉ ngoại ngữ

Đặc biệt là các trường hợp thí sinh đã khai báo chứng chỉ ngoại ngữ trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT, đồng thời tải minh chứng trên hệ thống đăng ký xét tuyển của Đại học Huế.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Hội đồng tuyển sinh rà soát dữ liệu, kiểm tra hồ sơ đăng ký, minh chứng, thời điểm nộp hồ sơ và mục đích sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ của từng thí sinh.

Đại học Huế báo cáo Bộ GD-ĐT, xin ý kiến xử lý nhằm bảo đảm việc xét tuyển đúng quy chế, công bằng, minh bạch và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh ở mức cao nhất có thể.

Hiện nay, Đại học Huế thực hiện rà soát theo từng trường hợp cụ thể, căn cứ vào các yếu tố như: Mục đích đăng ký của thí sinh trên hệ thống đăng ký xét tuyển của Đại học Huế; thời điểm nộp minh chứng; tình trạng hợp lệ của chứng chỉ; dữ liệu từ hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT; quy định tuyển sinh đã công bố của Đại học Huế và của đơn vị đào tạo; đồng thời bảo đảm nguyên tắc một chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng cho một mục đích.

Đối với thí sinh đã đăng ký cộng điểm trên hệ thống của Đại học Huế đúng thời hạn, có minh chứng hợp lệ và được hệ thống ghi nhận, xem xét giải quyết theo đúng mục đích đăng ký đã được hệ thống ghi nhận.

Còn đối với trường hợp thí sinh đăng ký sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển, Đại học Huế thực hiện quy đổi theo bảng quy đổi đã công bố, bảo đảm đúng quy chế và thống nhất trong toàn hệ thống xét tuyển. Kết quả giải quyết sẽ được thông báo đến các thí sinh có liên quan trong thời gian sớm nhất có thể.

Đại học Huế yêu cầu các đơn vị đào tạo liên quan tiếp tục rà soát toàn bộ danh sách thí sinh có sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tuyển năm 2026. Đồng thời, đối chiếu dữ liệu giữa Hệ thống của Bộ GD-ĐT và hệ thống đăng ký xét tuyển của Đại học Huế; kịp thời phát hiện, báo cáo và đề xuất phương án giải quyết đối với các trường hợp có vướng mắc.

Thông tin trả về cho nữ sinh quê Hà Tĩnh sau khi nộp minh chứng xét tuyển trên hệ thống của Đại học Huế. Ảnh: NVCC

“Việc xử lý được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy chế tuyển sinh, không thay đổi cách thức đã lựa chọn, không làm thay đổi quy định đã công bố và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của các thí sinh khác”, Đại học Huế thông tin.

Trước đó, Báo VietNamNet đã thông tin, nhiều thí sinh đăng ký xét học bạ, kèm IELTS để được cộng điểm khuyến khích, dù đủ và thừa điểm đậu ngành Sư phạm Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ - Đại học Huế, nhưng bất ngờ nhận thông báo "trượt".

Cụ thể, một nữ sinh quê Hà Tĩnh đăng ký phương thức xét học bạ, với 27,37 điểm học bạ ba môn Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh. Với 6.0 IELTS, nữ sinh này được cộng một điểm khuyến khích và điểm ưu tiên khu vực, đạt tổng 28,6 điểm.

Ngoài ra, em đạt mức sàn về điểm thi tốt nghiệp với nhóm ngành Sư phạm của Bộ GD-ĐT (tối thiểu 23,25/30 điểm kèm học bạ lớp 12 loại giỏi; hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8,61 trở lên).

Với 28,6 điểm, nữ sinh này nghĩ rằng mình đậu ngành Sư phạm Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại Ngữ với điểm chuẩn là 28,26 điểm. Tuy nhiên, khi tra cứu, nữ sinh bất ngờ và rất hoang mang vì không trúng tuyển.