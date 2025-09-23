Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) vừa có văn bản gửi UBND TPHCM, Sở Tài chính về việc chấp thuận chủ trương bố trí, giao trụ sở Trung tâm hành chính chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (số 179 Bạch Đằng, phường Bà Rịa, TPHCM) để phục vụ hoạt động giáo dục và công tác đào tạo nghiên cứu.

Trung tâm hành chính chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) nhìn từ trên cao. Ảnh: Quang Hưng

Theo UEH, thời gian qua số lượng sinh viên, học viên gia tăng nhanh theo nhu cầu học tập, trong khi đơn vị lại gặp nhiều hạn chế về diện tích, không gian phục vụ cho học tập, giảng dạy và nghiên cứu theo hướng đổi mới sáng tạo. Hiện UEH chỉ có 10,3 m2/người học, trong khi tiêu chuẩn là 25m2. Diện tích sàn xây dựng/người học đạt 2,23m2, thấp hơn tiêu chuẩn 2,8m2.

Tình trạng thiếu hụt cơ sở vật chất khiến UEH chưa thể đầu tư các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm với trang thiết bị hiện đại, hạn chế khả năng đào tạo gắn với nghiên cứu.

Do đó, UEH khẳng định, nếu được giao trụ sở này, đơn vị cam kết sẽ đẩy mạnh đào tạo nhân lực chất lượng cao; đồng thời triển khai các hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực như kinh tế biển, công nghệ đại dương, năng lượng tái tạo, logistics cảng biển, du lịch… phù hợp với lợi thế chiến lược của khu vực phía Đông TPHCM.

Vừa qua, Sở Tài chính TPHCM cũng đã đưa ra phương án bố trí trụ sở Trung tâm hành chính chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cho Trường Đại học Sài Gòn sử dụng làm cơ sở đào tạo.

Theo Sở Tài chính, toàn TPHCM hiện còn hơn 200 cơ sở nhà đất chưa bố trí. Cơ quan này đã tiếp nhận hàng chục kiến nghị từ các cơ quan Trung ương, địa phương và đơn vị sự nghiệp về nhu cầu trụ sở, đang phối hợp để trình UBND TPHCM xem xét giải quyết.

Thực tế, nhiều sở, ban, ngành đã di dời, tập trung làm việc tại TPHCM, nên Trung tâm hành chính chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ chỉ còn dùng một phần diện tích nhỏ để xử lý công việc chuyển tiếp.

Qua rà soát, Sở Tài chính ghi nhận có hai đơn vị đăng ký nhu cầu sử dụng cơ sở này: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trường Đại học Sài Gòn.

Trong đó, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang quản lý 4 cơ sở nhà đất; Đại học Sài Gòn đang quản lý 3 cơ sở, một cơ sở đã bị thu hồi nhưng đến nay chưa được bố trí địa điểm thay thế. Vì vậy, Sở Tài chính đề xuất phương án bố trí trụ sở trên cho Trường Đại học Sài Gòn.