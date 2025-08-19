Bộ trưởng Bộ GD-ĐT công nhận Hội đồng Đại học Kinh tế TPHCM 2025 – 2030 với 27 thành viên. Giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc đại học giữ chức Chủ tịch hội đồng đại học.

Ông Nguyễn Khắc Quốc Bảo, sinh năm 1979, quê Hà Nội, là cựu sinh viên của đại học này. Ông tốt nghiệp đại học loại giỏi và tiến sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng năm 2009, được phong phó giáo sư năm 2015, giáo sư năm 2023. Tính đến nay ông Bảo có hơn 20 năm giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý giáo dục đại học.

Giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Khắc Quốc Bảo làm Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế TPHCM nhiệm kỳ 2025- 2030.

Trước khi làm Chủ tịch hội đồng Đại học Kinh tế TPHCM nhiệm kỳ 2025 – 2030, ông Bảo từng trải qua các vị trí như Trưởng khoa tài chính (năm 2016); Trưởng phòng đào tạo (năm 2020); Phó hiệu trưởng Trường Công nghệ và Thiết kế (năm 2021); Phó hiệu trưởng, Phó giám đốc ĐH Kinh tế TPHCM (năm 2022).

Đại học Kinh tế TPHCM có tuổi đời 50 hơn năm, từng lọt Top 136 đại học tốt nhất châu Á, Top 501 đại học thế giới (THE), Top 301+ châu Á (QS Asia) và Top 301–400 toàn cầu theo đóng góp cho 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.