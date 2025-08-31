Trường Đại học Sư phạm TPHCM vừa thông báo dự kiến mở đợt xét tuyển bổ sung 7 ngành. Thời gian nhận hồ sơ đợt bổ sung từ 8h ngày 3/9 đến 17h ngày 16/9.

Cụ thể ngành Công nghệ giáo dục xét 20 chỉ tiêu, Ngôn ngữ Nga 30 chỉ tiêu, Ngôn ngữ Pháp 30 chỉ tiêu, Ngôn ngữ Nhật 50 chỉ tiêu, Ngôn ngữ Hàn Quốc 50 chỉ tiêu, Quốc tế học 20 chỉ tiêu, Công nghệ thông tin 30 chỉ tiêu.

Trường xét tuyển dựa trên kết quả 3 môn thi tốt nghiệp THPT 2025, kết hợp học bạ THPT và điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt 2024-2025.

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển từng ngành như sau:

Đại học Kinh tế TPHCM xét tuyển bổ sung nhiều ngành tại phân hiệu Vĩnh Long như: Tiếng Anh thương mại 10 chỉ tiêu; Thuế (song bằng với ngành Kế toán doanh nghiệp) 20 chỉ tiêu; Công nghệ và đổi mới sáng tạo 20 chỉ tiêu; Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) 20 chỉ tiêu; Kinh doanh nông nghiệp (tích hợp song bằng với ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng hoặc Kinh doanh quốc tế) 20 chỉ tiêu; Quản trị khách sạn 10 chỉ tiêu, Luật kinh tế 10 chỉ tiêu.

Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn yêu cầu thí sinh phải có điểm trung bình từ 6,5 trở lên ở các tổ hợp môn A00, A01, D01, D07, D09, tính theo kết quả học tập lớp 10, 11, 12 của chương trình THPT chính quy và đã tốt nghiệp THPT.

Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 kết hợp năng lực tiếng Anh (điểm bài thi/môn thi theo tổ hợp môn xét tuyển).