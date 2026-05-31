Cuộc đua nghẹt thở của những “chiến binh võ thuật”

Tối ngày 31/5, đã diễn ra trận Chung kết Cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam (Robocon Việt Nam 2026) là cuộc tranh tài của 8 đội tuyển xuất sắc nhất. Đội LH-FOF của Trường Đại học Lạc Hồng đã xuất sắc giành ngôi vô địch cuộc thi Robocon Việt Nam 2026.

Robocon Việt Nam 2026 quy tụ 32 đội tuyển đến từ các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Sau những vòng đấu loại đầy kịch tính, trận chung kết là màn so tài giữa hai đại diện xuất sắc đến từ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên và Trường Đại học Lạc Hồng.

Mang chủ đề “Chiến binh võ thuật”, Robocon 2026 đặt ra yêu cầu cao về công nghệ và chiến thuật. Các robot phải phối hợp nhịp nhàng để thu thập bí kíp võ công, tính toán quỹ đạo di chuyển và cạnh tranh trên bàn cờ caro. Mục tiêu cao nhất của các đội là chinh phục danh hiệu chiến thắng tuyệt đối “Kung Fu Master”.

Trong hai ngày thi đấu, nhiều đội tuyển đã tạo dấu ấn bằng các chiến thắng tuyệt đối với thời gian hoàn thành ấn tượng. Không ít trận đấu được quyết định trong những giây cuối cùng nhờ sự chính xác, tốc độ và bản lĩnh của các đội tham dự.

Đặc biệt, LH-FOF là đội thi đấu nổi bật nhất giải khi có tới 3 chiến thắng tuyệt đối và lập kỷ lục hoàn thành nhiệm vụ chỉ trong 77 giây.

Không chỉ là cuộc tranh tài của các robot, Robocon trong hơn hai thập kỷ qua đã trở thành môi trường thực chiến quan trọng đối với sinh viên kỹ thuật Việt Nam. Tại đây, các đội tuyển phải vận dụng kiến thức cơ khí, điện tử, tự động hóa, lập trình và khả năng làm việc nhóm để giải quyết những bài toán thực tế.

Theo Ban Giám khảo, đề thi năm nay phản ánh rõ xu hướng phát triển của thế giới trong kỷ nguyên AI và robotics. Các đội không chỉ cần chế tạo robot có tốc độ và độ chính xác cao mà còn phải tích hợp các công nghệ nhận dạng hình ảnh, tự động hóa và những yếu tố giúp robot có khả năng “suy nghĩ” để đưa ra quyết định trong quá trình vận hành.

Những trải nghiệm đó giúp sinh viên hình thành tư duy giải quyết vấn đề, kỹ năng thiết kế giải pháp và khả năng ứng dụng công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất.

Bệ phóng cho nguồn nhân lực công nghệ Việt Nam

Ông Đinh Đắc Vĩnh, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, cho biết chủ đề “Chiến binh võ thuật” đặt ra những yêu cầu cao về công nghệ, chiến thuật đối kháng và khả năng phối hợp linh hoạt của robot.

Theo ông, đội vô địch Robocon Việt Nam 2026 sẽ đại diện đất nước tham dự ABU Robocon tại Hồng Kông vào tháng 8 tới. Ông tin tưởng những sinh viên trưởng thành từ sân chơi này sẽ trở thành đội ngũ kỹ sư chất lượng cao, đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam.

Từ việc tự động lắp ráp chi tiết, giữ thăng bằng trên địa hình phức tạp đến ứng dụng AI trong nhận diện hình ảnh, các công nghệ xuất hiện trên sân đấu đều gắn với những bài toán thực tế của ngành sản xuất hiện đại.

Theo đánh giá của các chuyên gia, những công nghệ được phát triển từ các đội Robocon hôm nay hoàn toàn có thể trở thành nền tảng cho các hệ thống robot công nghiệp trong tương lai.

Mùa giải 2026, Robocon tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi công nghệ thực chiến hàng đầu dành cho sinh viên Việt Nam, đồng thời là bệ phóng giúp các kỹ sư trẻ tiếp cận những công nghệ tiên tiến nhất, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên AI, tự động hóa và chuyển đổi số.