Đại học Monash (Úc) lần đầu tiên giới thiệu chương trình học bổng toàn phần trị giá 2,5 triệu AUD (khoảng 42,6 tỷ VNĐ), gói hỗ trợ tài chính toàn diện cho sinh viên đến từ Đông Nam Á theo học tại các cơ sở của trường.

Học bổng mang tên Vice-Chancellor’s ASEAN Awards được Monash giới thiệu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Australia-ASEAN 2025 diễn ra tại thành phố Adelaide, Úc vào 26/8. Chương trình sẽ hỗ trợ tài chính cho các sinh viên ưu tú thuộc bậc đại học trong khu vực Đông Nam Á theo học tại Monash từ Học kỳ 1 năm 2026.

Chương trình được triển khai với mục tiêu giảm hoàn toàn gánh nặng chi phí học tập cho sinh viên quốc tế, bao gồm học phí, đi lại, chuyển chỗ ở, lệ phí visa và các dịch vụ khác, mở ra cơ hội cho các sinh viên bậc đại học từ 10 quốc gia thành viên ASEAN.

GS. Sharon Pickering - Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch Đại học Monash (thứ sáu từ trái sang) cùng các đại diện từ cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp và học thuật của Úc và ASEAN tại Diễn đàn Doanh nghiệp Australia-ASEAN 2025.

Theo GS. Sharon Pickering - Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch Đại học Monash, chương trình này thể hiện rõ cam kết của Monash trong việc mang đến nền giáo dục chất lượng hàng đầu thế giới, đồng thời củng cố mối quan hệ bền chặt trong khu vực. “Đông Nam Á là khu vực sôi động với tốc độ phát triển vượt bậc, sự đa dạng và nguồn nhân tài dồi dào. Monash cam kết đồng hành cùng thế hệ lãnh đạo mới và những người kiến tạo thay đổi đến từ các quốc gia ASEAN, đồng thời góp phần xây dựng một tương lai cởi mở và hợp tác hơn cho toàn khu vực”, GS. Sharon Pickering chia sẻ.

“Từ năm 1961 đến nay, Monash đã là điểm đến học tập của sinh viên ASEAN và chính họ đã góp phần định hình sự phát triển của trường. Ngày nay, Monash là một đại học quốc tế gắn kết chặt chẽ với ASEAN. Chương trình này tiếp tục khẳng định mối liên hệ sâu sắc ấy - thông qua cộng đồng sinh viên, cựu sinh viên, nghiên cứu và các dự án hợp tác - cũng như cam kết của chúng tôi trong việc mang đến nền giáo dục và nghiên cứu mang tính chuyển đổi cho khu vực. Monash hiện là đại học Úc có số lượng sinh viên ASEAN lớn nhất với hơn 16.000 người, trong đó 7.700 theo học tại bang Victoria”, GS. Sharon Pickering cho biết.

“Những chương trình học bổng như Vice-Chancellor’s ASEAN Awards là minh chứng rõ nét cho vai trò tiên phong của các trường đại học hàng đầu như Monash trong việc kiến tạo cơ hội cho những sinh viên xuất sắc, đồng thời thúc đẩy đổi mới, tăng cường hợp tác và bồi đắp sự thấu hiểu lẫn nhau trong toàn khu vực”, ông Hon Julian Hill MP - Trợ lý Bộ trưởng Giáo dục Úc chia sẻ.

Sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng sẽ được lựa chọn thông qua một quy trình cạnh tranh với chỉ tiêu phân bổ theo từng quốc gia nhằm bảo đảm sự đại diện rộng khắp trong toàn khu vực. Theo đó, sinh viên bậc đại học đến từ Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam đều đủ điều kiện nộp đơn.

Đại học Monash có các cơ sở tại Malaysia và Indonesia cùng các văn phòng tại Trung Quốc và Ấn Độ. Bên cạnh đó, mạng lưới cựu sinh viên và hoạt động nghiên cứu của Monash trong khối ASEAN cũng không ngừng mở rộng. Monash luôn tiên phong trong việc thúc đẩy trao đổi giáo dục, hợp tác quốc tế và tuyển sinh trên toàn khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

(Nguồn: Đại học Monash)