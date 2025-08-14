Nguyễn Thị Hồng Mến hiện là sinh viên khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. Mới đây, Mến giành được học bổng BenQ Materials - một học bổng quốc tế của tập đoàn hàng đầu về công nghệ và kỹ thuật điện tử dành cho sinh viên có định hướng theo đuổi ngành khoa học vật liệu.

Mến sẽ được cấp học bổng cho hai năm thạc sĩ tại Đại học Quốc lập Dương Minh Giao Thông ở Đài Loan (Trung Quốc), kèm cam kết đảm bảo việc làm sau tốt nghiệp trong thời gian tương đương. Điều đặc biệt là, nữ sinh giành học bổng này khi vẫn đang học năm 3 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Nguyễn Thị Hồng Mến hiện là sinh viên khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: NVCC

Sinh ra trong gia đình không mấy khá giả ở Hưng Yên, bố mẹ Mến buôn bán nhỏ ở vỉa hè. Nhìn bố mẹ phải thức khuya, dậy sớm, công việc “đội nắng, đội mưa”, không ít lần chật vật lo kinh tế, Mến thêm động lực để nỗ lực học hành.

“Dẫu vất vả, bố mẹ vẫn luôn để em tự do lựa chọn con đường đi cho bản thân và tin tưởng em tuyệt đối. Với em, đó chính là điều may mắn nhất”, Mến nói.

Trước khi đến với khoa Hóa của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Mến cho hay từng có giai đoạn em cảm thấy môn Hóa phức tạp và khó tiếp thu, thậm chí còn học yếu môn này.

Chưa từng nghĩ mình sẽ yêu thích môn Hóa, nhưng khi lên lớp 10, được cô giáo dạy Hóa giúp củng cố kiến thức nền tảng, biến những tiết học khô khan thành sinh động, Mến dần tìm thấy niềm hứng thú và bắt đầu ấp ủ mong muốn theo học một ngành liên quan đến môn này.

Vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT, Mến thi đỗ vào lớp chất lượng cao Hóa Dược của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên. Những năm đầu đại học, làm quen môi trường mới, vốn là người kiệm lời và khá tự ti, Mến gặp không ít khó khăn.

“Dù vậy, em luôn ưu tiên việc học và cố gắng không để những yếu tố khác ảnh hưởng. May mắn, học tại ngôi trường này giúp em được tiếp cận với môi trường có tính học thuật cao, các nền tảng về Hóa học cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng”, Mến nói.

Mến giành học bổng bậc thạc sĩ khi đang học năm thứ 3 đại học. Ảnh: NVCC

Chưa từng nghĩ đến việc du học nhưng đến năm 2, dưới sự định hướng của các thầy cô ở khoa Hóa học, Mến dần nhận ra việc du học sẽ mang lại cho bản thân nhiều cơ hội trải nghiệm, va chạm và học hỏi trong môi trường quốc tế. Nữ sinh đặc biệt quan tâm đến các trường tại châu Á như ở Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Hàn Quốc…

Cơ hội đến khi Mến biết đến chương trình trao đổi hè của Đại học Quốc lập Dương Minh Giao Thông, trong đó có vòng xét chọn học bổng BenQ Materials. Sau khi tìm hiểu và cân nhắc kỹ, Mến quyết định chuẩn bị hồ sơ và quá trình phỏng vấn, trong đó tập trung làm nổi bật định hướng cá nhân và tiềm năng phát triển.

Ở thời điểm ấy, nữ sinh có GPA 3.65/4.0, hai năm liên tiếp đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường. Đồng thời, từ năm hai, Mến cũng tham gia phòng thí nghiệm Hóa Dược của khoa Hóa học để nâng cao năng lực nghiên cứu.

Trong quá trình phỏng vấn, nữ sinh đã thể hiện tư duy rõ ràng, mục tiêu học tập cụ thể, định hướng nghiên cứu và cả cảm nhận về việc học tập, sinh hoạt tại Đài Loan.

“Về tổng quan, em nghĩ hồ sơ của mình đã thể hiện rõ những điểm mạnh phù hợp với tiêu chí của học bổng. Em xác định rõ mình muốn phát triển trong lĩnh vực vật liệu tiên tiến, ứng dụng trong thiết bị y tế. Có thể, sự phù hợp là yếu tố khiến em được lựa chọn”, Mến nói.

Dẫu chuẩn bị kỹ càng nhưng khi nhận kết quả, Mến vẫn cảm thấy bất ngờ, thậm chí “khó tin”.

Nữ sinh mong muốn theo đuổi sâu hơn trong lĩnh vực vật liệu. Ảnh: NVCC

Là người hướng dẫn học trò tại phòng thí nghiệm Hóa Dược, PGS.TS Mạc Đình Hùng ấn tượng về Mến bởi ý chí phấn đấu.

“Việc giành được học bổng ở bậc thạc sĩ ngay từ năm 3 như Mến là rất hiếm. Điều này phần nào thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao của Mến”, thầy Hùng nói.

Hiện tại, Mến tập trung hoàn thành chương trình bậc cử nhân tại khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, đồng thời trau dồi tiếng Anh và tiếng Trung để có thể thích nghi với môi trường học tập quốc tế trong thời gian tới.

Nữ sinh dự định sẽ tiếp tục theo đuổi sâu hơn trong lĩnh vực vật liệu, tập trung vào các hướng nghiên cứu có tiềm năng ứng dụng cao trong khoa học và công nghệ.