Từ vị trí 36 của năm trước, kết quả năm nay tiếp tục khẳng định đà phát triển bền vững của Monash trong hơn một thập kỷ qua, đồng thời phản ánh chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu và uy tín học thuật ngày càng được công nhận trên toàn cầu.

Đại học Monash tăng 5 bậc, lên vị trí thứ 31 trên bảng xếp hạng QS World University Rankings 2027. Ảnh: Đại học Monash

Đáng chú ý, Monash là đại học ghi nhận bước thăng hạng mạnh mẽ nhất trong nhóm Group of Eight (Go8) - Liên minh 8 trường đại học nghiên cứu chuyên sâu hàng đầu tại Australia, khẳng định chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu và uy tín học thuật ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch Đại học Monash, GS. Sharon Pickering chia sẻ: “Trong chưa đầy 70 năm, Monash đã vươn mình trở thành một trong những trường đại học hàng đầu thế giới. Đặc biệt, trong thập kỷ qua, Monash là một trong những trường thăng hạng nhanh nhất trong nhóm 50 đại học hàng đầu toàn cầu, tăng 29 bậc trên các bảng xếp hạng quốc tế.

Những thành tựu đạt được hôm nay là nền tảng để chúng tôi tiếp tục theo đuổi những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Kết quả này khẳng định Monash đang ở vị thế thuận lợi để hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về thúc đẩy chuyển đổi xã hội và công nghệ, qua đó tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng, doanh nghiệp và các ngành công nghiệp mà chúng tôi đồng hành”.

Thứ hạng ấn tượng này được xây dựng trên nền tảng chất lượng nghiên cứu hàng đầu và uy tín học thuật ngày càng được công nhận trên phạm vi toàn cầu của Đại học Monash.

Thành tích này cũng tiếp nối những dấu ấn gần đây của trường trên bảng xếp hạng QS World University Rankings by Subject 2026, trong đó ngành Dược và Kinh tế của Monash được xếp hạng Top 1 tại Australia, cùng 19 lĩnh vực khác nằm trong Top 50 thế giới.

Không chỉ được ghi nhận trên các bảng xếp hạng quốc tế, những thế mạnh về nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và đào tạo của Đại học Monash cũng đang được chuyển hóa thành các hoạt động hợp tác cụ thể tại Việt Nam. Trong những năm gần đây, trường đã mở rộng hiện diện thông qua các chương trình học bổng, hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học và các sáng kiến phát triển nguồn nhân lực trong những lĩnh vực trọng điểm như kinh doanh, công nghệ, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Mới đây, Monash Business School đã hợp tác với Viện ISB (Đại học Kinh tế TP.HCM) triển khai các lộ trình thạc sĩ quốc tế trong lĩnh vực Quản trị và Kinh doanh toàn cầu, cho phép học viên hoàn thành một phần chương trình tại Việt Nam trước khi chuyển tiếp sang Monash.

Song song với đó, Monash phối hợp cùng doanh nghiệp xã hội Know One Teach One (KOTO) triển khai Học bổng Toàn phần KOTO Dream dành cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam, mở ra cơ hội tiếp cận nền giáo dục quốc tế cho những học sinh giàu tiềm năng. Theo chương trình, ba học viên tốt nghiệp từ KOTO sẽ nhận học bổng toàn phần để theo học bậc cử nhân tại Monash, trong đó hai sinh viên học tại cơ sở Monash Malaysia (Subang Jaya) và một sinh viên học tại Australia.

Bên cạnh các chương trình học bổng, trường cũng mở rộng hợp tác với Học viện Ngoại giao Việt Nam (DAV), vốn cho phép sinh viên hoàn thành một phần chương trình học tại Australia.

Theo thỏa thuận mới, sinh viên các ngành kinh doanh, thương mại, truyền thông số và truyền thông sẽ có thêm lựa chọn học tập tại cơ sở Monash Malaysia. Những sáng kiến này cho thấy một trường đại học thuộc Top 31 thế giới không chỉ hiện diện trên các bảng xếp hạng quốc tế mà còn đang ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn với hệ sinh thái giáo dục và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam.

Bích Đào