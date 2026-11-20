Tăng 16 bậc, lên vị trí thứ 21 thế giới trong QS Sustainability 2027, Đại học Monash ghi nhận thứ hạng cao nhất từ trước đến nay, với dấu ấn nổi bật ở các tiêu chí tác động xã hội và môi trường.

Thúc đẩy bình đẳng, nâng cao tri thức và trách nhiệm xã hội

Đại học Monash (Australia), thuộc top 31 đại học tốt nhất thế giới, vừa tăng 16 bậc lên vị trí 21 thế giới trong Bảng xếp hạng đại học thế giới về Phát triển bền vững QS 2027 (QS World University Rankings: Sustainability 2027).

Thành tích này đánh dấu kết quả xếp hạng nổi bật nhất của trường kể từ khi bảng xếp hạng được ra mắt.

Đại học Monash tăng 16 bậc, vươn lên vị trí 21 thế giới trong Bảng xếp hạng QS Sustainability 2027. (Ảnh: Đại học Monash)

Đáng chú ý, Monash đồng hạng nhì thế giới ở nhóm tiêu chí về tác động xã hội. Kết quả ghi nhận nỗ lực của trường trong việc thúc đẩy bình đẳng, trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết sau khi tốt nghiệp, đồng thời mở rộng các hoạt động trao đổi tri thức với cộng đồng quốc tế.

Ở hạng mục tác động môi trường, Monash cũng cải thiện thứ hạng nhờ những tiến bộ trong hoạt động nghiên cứu về môi trường.

Chỉ số được đánh giá dựa trên quy mô, chất lượng và tầm ảnh hưởng của các công trình nghiên cứu hướng đến phát triển bền vững. Kết quả này cũng phản ánh những nỗ lực của trường trong việc thúc đẩy các giải pháp phát triển bền vững xuyên suốt hoạt động quản lý, vận hành khuôn viên, giảng dạy và nghiên cứu.

Vận hành xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0

Từ năm 2025, toàn bộ điện năng tiêu thụ tại bốn cơ sở của Monash ở Australia đều được cung cấp từ các nguồn năng lượng tái tạo. Trường đồng thời triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ như lắp đặt hệ thống điện mặt trời trong khuôn viên, xây dựng các tòa nhà đạt chứng nhận công trình xanh Green Star, phát triển hệ thống trạm sạc xe điện và đội xe dùng chung.

Monash cũng là đại học đầu tiên tại Australia phát hành trái phiếu khí hậu, đồng thời cam kết đưa lượng phát thải ròng tại các cơ sở ở Australia về mức 0 vào năm 2030.

Các hoạt động này cho thấy định hướng phát triển bền vững được triển khai đồng bộ trong hoạt động vận hành, thay vì giới hạn ở các chương trình nghiên cứu hay sáng kiến học thuật.

Đẩy mạnh nghiên cứu về khí hậu và phát triển bền vững

Monash hiện có 41 viện, trung tâm và đơn vị nghiên cứu hoạt động trong lĩnh vực khí hậu và phát triển bền vững.

Một số sáng kiến tiêu biểu gồm Securing Antarctica’s Environmental Future (Nghiên cứu tương lai bền vững của môi trường Nam Cực), Centre of Excellence for the Weather of the 21st Century (Trung tâm Nghiên cứu Thời tiết Thế kỷ 21) và chương trình hợp tác Pacific Action for Climate Transitions (Hành động vì chuyển đổi khí hậu tại Thái Bình Dương).

Trong tháng này, Đại học cũng công bố thành lập Mạng lưới Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu và Phát triển Bền vững Monash (Monash Climate Change and Sustainability Network), với khoản tài trợ mới trị giá 1 triệu AUD trong 5 năm nhằm thúc đẩy ứng dụng các kết quả nghiên cứu.

Bên cạnh nghiên cứu, Monash chú trọng tích hợp nội dung phát triển bền vững vào chương trình đào tạo. Hiện trường có hơn 100 học phần về lĩnh vực này ở cả bậc đại học và sau đại học.

Trong đó, các học phần thuộc chương trình Flagship Rich Educational Experience mang đến cơ hội để sinh viên trực tiếp tham gia giải quyết những thách thức thực tế về phát triển bền vững, thông qua hợp tác với doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu và lãnh đạo cộng đồng trên khắp thế giới.

Được công bố lần đầu vào năm 2023, Bảng xếp hạng đại học thế giới về phát triển bền vững QS đánh giá các trường đại học dựa trên hơn 50 chỉ số, thuộc ba nhóm chính: tác động môi trường, tác động xã hội và quản trị.

Tìm hiểu thêm về thứ hạng của Monash tại https://www.monash.edu/about/our-rankings

(Nguồn: Đại học Monash)