Theo thông báo ngày 11/8/2026 của Đại học RMIT, RMIT đã được cấp cả giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ sở Hà Nội và giấy phép thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài cho cơ sở Nam Sài Gòn. Điều này phản ánh vai trò quan trọng của giáo dục quốc tế trong việc phát triển nguồn nhân lực, năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy hiện thực hóa các mục tiêu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Giấy phép thành lập phân hiệu tại TP.HCM là cột mốc quan trọng đưa RMIT Việt Nam trở thành phân hiệu trường đại học nước ngoài đầu tiên được cấp phép thành lập tại Việt Nam sau những đổi mới đáng chú ý gần đây trong lĩnh vực giáo dục đại học nhằm thúc đẩy quá trình quốc tế hóa.

Cơ sở Nam Sài Gòn hiện nay sẽ được mở rộng với các tòa nhà và tiện ích mới nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và trải nghiệm sinh viên, đồng thời tạo thêm cơ hội cho nghiên cứu và đổi mới sáng tạo để phục vụ các mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Khuôn viên cơ sở Nam Sài Gòn, Đại học RMIT Việt Nam tại TP.HCM. Ảnh: RMIT

Giấy phép mới tại Hà Nội sẽ cho phép RMIT Việt Nam tăng gấp ba công suất đào tạo tại Thủ đô thông qua việc xây dựng cơ sở mới, cũng như mở rộng danh mục chương trình đào tạo để mang đến nền giáo dục đẳng cấp thế giới cho thêm nhiều sinh viên trong những thập niên tới.

GS. Alec Cameron, Phó chủ tịch Hội đồng trường kiêm Giám đốc Đại học RMIT, chia sẻ: “Việc được cấp giấy phép mới là dấu mốc quan trọng đối với RMIT và chiến lược đầu tư lâu dài của chúng tôi tại Việt Nam, ghi nhận những cam kết mạnh mẽ mà nhà trường đã dành cho Việt Nam trong hơn 25 năm qua. Chúng tôi trân trọng cảm ơn chính phủ Việt Nam và Australia vì đã tạo điều kiện cho nền giáo dục đại học đẳng cấp thế giới của Australia được vươn xa”.

“Việc mở rộng hiện diện với cơ sở mới tại Hà Nội và dự án tái quy hoạch cơ sở Nam Sài Gòn sẽ củng cố vai trò của giáo dục trong việc thúc đẩy quan hệ Australia - Việt Nam, đồng thời hỗ trợ thế hệ lãnh đạo, nhà đổi mới sáng tạo và chuyên gia tương lai của Việt Nam”, ông nói thêm.

GS. Alec Cameron - Phó chủ tịch Hội đồng trường kiêm Giám đốc Đại học RMIT (thứ hai từ phải qua) tham gia tọa đàm tại Diễn đàn TechConnect (trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm). Ảnh: RMIT

GS. Scott Thompson-Whiteside, Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam, nhận định: “Sự phê duyệt của Chính phủ Việt Nam đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cam kết dài hạn của RMIT đối với Việt Nam cũng như khát vọng tiếp tục đóng góp cho lĩnh vực giáo dục đại học và các mục tiêu phát triển rộng lớn hơn của đất nước”.

RMIT Việt Nam được thành lập cách đây hơn 25 năm theo lời mời của Chính phủ Việt Nam và là trường đại học nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Kể từ đó, trường đã tích cực đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam với tổng cộng hơn 28.500 sinh viên tốt nghiệp RMIT Việt Nam với bằng cấp được công nhận quốc tế. Nhiều người trong số họ hiện giữ vai trò lãnh đạo trong các lĩnh vực như kinh doanh, công nghệ, công nghiệp sáng tạo, giáo dục và phát triển bền vững.

RMIT Việt Nam hiện cung cấp nền giáo dục quốc tế được thiết kế phù hợp với nhu cầu địa phương thông qua 19 chương trình cử nhân cùng nhiều chương trình sau đại học. Phát huy thế mạnh của Đại học RMIT - trường xếp đồng hạng 119 thế giới theo bảng xếp hạng QS World University Rankings mới nhất - RMIT Việt Nam có vị thế thuận lợi để đóng góp vào mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam.

Những đổi mới trong lĩnh vực giáo dục đại học Việt Nam đã tạo khuôn khổ để các cơ sở giáo dục đại học nước ngoài đủ điều kiện như Đại học RMIT thành lập phân hiệu tại Việt Nam. Theo quy định, các trường phải nằm trong nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới trong ba năm liên tiếp gần nhất và đáp ứng yêu cầu vốn đầu tư tối thiểu 500 tỉ đồng, bên cạnh các tiêu chí khác.

Việc được cấp các giấy phép gần đây ghi nhận những đóng góp tiên phong của Đại học RMIT tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ định hướng mở rộng sự hiện diện và nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và trải nghiệm sinh viên.

(Nguồn: Đại học RMIT)