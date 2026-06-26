Năm 2026, mức tăng học phí tại các trường kinh tế phổ biến khoảng 2-3 triệu đồng/năm so với năm ngoái. Từ những năm sau, học phí có thể tiếp tục tăng, tỷ lệ không quá 10-15% so với năm trước đó.

Chẳng hạn, tại Trường Đại học Thương mại, học phí chương trình chuẩn tăng khoảng 1,75-2,79 triệu đồng, lên mức 25,75-30,69 triệu đồng. Trong khi đó, học phí chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế là 42,35 triệu đồng, cao hơn năm trước 3,85 triệu. Học phí chương trình song bằng quốc tế và tiên tiến lần lượt là 260 và 200 triệu đồng cho toàn khóa học. Trong đó, chương trình tiên tiến tăng 20 triệu đồng. Nếu chia cho 4 năm, mức tăng một năm là 5 triệu đồng.

Hay tại Đại học Kinh tế Quốc dân, mức học phí với chương trình chuẩn khoảng 20-28 triệu đồng, tăng 2-3 triệu đồng so với năm ngoái. Học phí đối với các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng ứng dụng (POHE), đào tạo bằng tiếng Anh khoảng 45-70 triệu đồng/năm học, tăng 4-5 triệu đồng.

Tại các trường như Đại học Ngoại thương, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính cũng tăng khoảng 1-5 triệu đồng so với năm ngoái.

Nhóm có học phí cao nhất là những chương trình liên kết do đại học nước ngoài cấp bằng. Mức thu cao nhất khoảng 380-390 triệu đồng/khóa tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội hay Học viện Ngân hàng.

Học phí các trường kinh tế ở Hà Nội năm 2026 như sau: