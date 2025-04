Điểm thi thấp hơn các năm trước, vì sao?

Kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức đã được 8 năm. So với 7 năm qua, đề thi năm nay có sự điều chỉnh để phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

Sự thay đổi này là do xu hướng lựa chọn môn học đa dạng của học sinh. Nếu duy trì cấu trúc đề thi của giai đoạn 2018-2024 sẽ gặp hạn chế trong đánh giá chính xác năng lực của thí sinh học theo chương trình GDPT 2018 do đa số học sinh không học đủ 5 môn học ứng với 5 lĩnh vực trong phần giải quyết vấn đề.

Mặt khác, điều chỉnh đề thi để đánh giá chính xác năng lực học đại học của thí sinh, bảo đảm công bằng và tạo cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục đại học khi sự chọn lựa các môn học của học sinh rất đa dạng.

So với 7 năm trước, năm nay số thí sinh dự thi đông nhất. Tuy nhiên, lần đầu tiên thí sinh thi theo đề thi được điều chỉnh, điểm thi cũng có nhiều bất ngờ.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực 2025. Ảnh: VNU

Trong 126.297 thí sinh dự thi chỉ có 2 bài thi đạt mức điểm 1.051-1.100; 140 bài thi có mức điểm 1.001-1.050. Điểm trung bình của kỳ thi là 618,4. Thủ khoa đạt 1.060 điểm, điểm thấp nhất là 40.

Con số này nếu so sánh với điểm thi các năm trước thì thấp hơn cả ở mức điểm trung bình, điểm thủ khoa và số điểm cao.

Đợt 1 kỳ thi năm 2024, có 93.828 thí sinh dự thi, trong đó điểm trung bình của thí sinh là 643,4 điểm, 80 thí sinh đạt trên 1.000 điểm. Điểm cao nhất là 1.076 và điểm thấp nhất là 203.

Còn năm 2023, có 88.052 thí sinh dự thi đợt 1, điểm trung bình là 639,2 điểm. Điểm cao nhất là 1.091 và điểm thi thấp nhất là 238. Có 152 thí sinh đạt điểm từ 1.000 trở lên.

Ở năm 2022 có 79.372 thí sinh dự thi, điểm trung bình là 646,1. Có 117 thí sinh trên 1.000 điểm. Điểm cao nhất là 1.087 điểm và thấp nhất là 210.

Năm 2021, có 68.400 thí sinh dự thi, điểm trung bình là 688 điểm. Có 199 thí sinh đạt điểm trên 1.000, điểm cao nhất là 1.103.

Lý giải vì sao điểm thi năm nay thấp hơn, TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TPHCM), cho rằng mỗi năm là 1 tập hợp thí sinh khác nhau nên năng lực sẽ không giống nhau. Đặc biệt năm nay chương trình GDPT hoàn toàn khác với các năm trước, đề thi cũng có sự thay đổi, do vậy điểm thi có dự xê dịch nhất định. Tuy nhiên, theo ông Chính nếu so sánh phổ điểm thì gần như trùng nhau vì đề thi đã được chuẩn hóa. Có điều năm nay phổ điểm rộng hơn vì thí sinh dự thi đông hơn, đề thi có sự phân hóa tốt hơn.

Điểm chuẩn quy đổi sẽ có nhiều biến động

Ông Phạm Thái Sơn - Giám đốc tuyển sinh, Trường Đại học Công Thương TPHCM, nhìn nhận phổ điểm năm nay cho thấy đa số câu hỏi thi đánh giá năng lực có độ phân biệt tốt, giúp chọn lọc thí sinh phù hợp với mục đích tuyển sinh. Thí sinh đạt điểm cao nhất là 1.060/1.200 điểm, có 142 thí sinh đạt trên 1.000 điểm. Trong khi đó, điểm thấp nhất là 40, cho thấy sự chênh lệch lớn về năng lực giữa các thí sinh.

Theo ông Sơn, số lượng thí sinh đạt điểm cao (trên 1.000) năm nay khá ít, chiếm tỷ lệ nhỏ, điều này phù hợp với mục tiêu chọn lọc thí sinh xuất sắc. So với năm 2024 (đợt 1) điểm trung bình là 643,4/1.200 và điểm cao nhất là 1.091, cho thấy điểm trung bình năm 2025 có xu hướng giảm nhẹ (khoảng 25 điểm).

“Điều này do đề thi năm 2025 được điều chỉnh theo chương trình GDPT 2018, với cấu trúc mới tập trung vào tư duy khoa học, đòi hỏi thí sinh có năng lực suy luận và đọc hiểu tốt hơn”, ông Sơn nói.

Thí sinh thi đánh giá năng lực ở điểm thi Trường Đại học Bách khoa. Ảnh: VNU

Dù phổ điểm năm 2025 tương tự năm ngoái và điểm trung bình thấp hơn với 2024 (618,4 so với 643,4), nhưng dải điểm trải rộng và khả năng phân loại cao. Ông Sơn dự đoán ở Trường Đại học Công Thương TPHCM điểm chuẩn quy đổi đánh giá năng lực của các ngành sẽ cạnh tranh cao như Kinh doanh quốc tế, Marketing, Công nghệ thông tin, thấp hơn một chút là các ngành Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh, Kế toán...

Ông Phùng Quán, Chuyên gia tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM cho hay, do năm nay các trường sẽ phải quy đổi điểm để xét tuyển đại học, do vậy phải chờ khi có điểm thi tốt nghiệp phổ thông và điểm của các phương án khác. Tuy nhiên đạt điểm thi đánh giá năng lực cao, thí sinh sẽ có lợi thế cạnh tranh tốt hơn.

Ông Cù Xuân Tiến, Phó phòng đào tạo Trường Đại học Kinh tế - Luật, phân tích phổ điểm năm 2025 có phần lệch trái nhẹ so với năm 2024 và năm 2023, cho thấy kết quả thi năm nay thấp hơn một chút. Bên cạnh đó, độ rộng của phân bố điểm năm 2025 lớn hơn so với các năm trước (thể hiện qua độ lệch chuẩn) cho thấy khả năng phân loại thí sinh của đề thi năm nay tốt hơn, giúp làm rõ sự khác biệt về năng lực giữa các nhóm thí sinh.

Tuy nhiên tỷ lệ thí sinh trên 600 điểm giảm khoảng 12% so với năm 2024, nhưng do số lượng thí sinh dự thi năm nay cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước (tăng 34,3%), nên xét về số lượng tuyệt đối năm 2025 có tới 83.741 thí sinh đạt từ 600 điểm trở lên, tăng gần 10.000 so với 2024. Điều này giúp các trường thuận lợi hơn khi xét tuyển, tuy nhiên sự cạnh tranh giữa các thí sinh sẽ gay gắt hơn.

Ông Tiến dự đoán, các ngành top dưới điểm chuẩn sẽ giữ nguyên hoặc giảm nhẹ. Các ngành top tăng nhẹ so với 2024. Tuy nhiên, việc tăng giảm này phụ thuộc lớn vào chỉ tiêu của từng ngành, số lượng và chất lượng hồ sơ nộp vào năm nay.

“Đặc biệt, theo quy chế tuyển sinh mới điều chỉnh năm nay thì các trường nếu dùng phương thức xét tuyển điểm bài thi đánh giá năng lực thì phải quy đổi về cùng thang điểm với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và xét tuyển chung lấy từ cao xuống thấp cùng các phương thức khác (nếu có) cho đến khi đủ chỉ tiêu. Do đó, mức điểm chuẩn quy đổi của phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực sẽ còn nhiều biến động tùy theo cách thức quy đổi của từng trường”, ông Tiến nói và khuyên thí sinh nên tham khảo kỹ cách thức quy đổi điểm, thông tin việc cộng điểm thưởng, điểm ưu tiên của từng trường trong thông báo tuyển sinh, để đưa ra chiến lược đăng ký và sắp xếp nguyện vọng hợp lý, khoa học.