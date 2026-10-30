Đánh bại Đại học Huế ở loạt luân lưu cân não ở trận chung kết nghẹt thở chiều 30/10, Đại học TDTT TPHCM lên ngôi vô địch giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2026 (NUC 2026).

Trong trận chung kết diễn ra hôm nay (30/10), chủ nhà Đại học TDTT TPHCM và nhà ĐKVĐ NUC Đại học Huế đã tạo nên trận chung kết căng như dây đàn. Sau 80 phút thi đấu chính thức giằng co, bất phân thắng bại hai đội buộc phải phân định ngôi vô địch bằng loạt sút luân lưu.

Đại học TDTT TPHCM lần thứ 3 vô địch bóng đá sinh viên toàn quốc

Trên chấm luân lưu cân não, chủ nhà Đại học TDTT TPHCM đánh bại Đại học Huế 5-4, lên ngôi vô địch một cách nghẹt thở. Đây là lần thứ ba đại diện miền Nam này lên ngôi vô địch (năm 2006 và 2010), đồng thời đánh dấu sự trở lại của một đại diện TP.HCM trên ngôi vị cao nhất sau 16 năm.Trái ngược với niềm vui vỡ òa của đội chủ nhà và hàng trăm CĐV tràn xuống sân chia vui, thủ môn Hoàng Xuân Khánh và nhiều cầu thủ Đại học Huế không giấu được những giọt nước mắt tiếc nuối.

Các nhà vô địch bóng đá sinh viên toàn quốc (NUC) 2026 vỡ oà trong niềm vui khi nhận cúp

Ngoài 2 danh hiệu cao nhất, Đại học Thủy Lợi và Đại học Nông Lâm TPHCM giữ vị trí đồng hạng Ba. Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Đống Hoàng Hữu Hào (Đại học TDTT TPHCM), Vua phá lưới thuộc về Ngụy Phan Nam (Đại học Thủy Lợi) và Nguyễn Lê Minh (Đại học Nông Lâm TPHCM).

Môn bóng đá NUC 2026 có 46 đội bóng tranh tài ở các vòng loại khu vực và vòng chung kết, với tổng cộng 102 trận đấu trong khoảng một tháng rưỡi. Trong khi đó, bóng chuyền với 116 đội tranh tài và bóng rổ quy tụ 122 đội tham gia thi đấu đã tạo nên sức hút lớn cho phong trào thể thao sinh viên toàn quốc.